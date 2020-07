Cedric Ballay byl jmenován novým generálním ředitelem PFNonwovens

PFNonwovens Holding s.r.o. (“PFN”), holdingová společnost globálního výrobce netkaných textilií pro hygienu, jmenovala pana Cedrica Ballay novým generálním ředitelem (Chief Executive Officer) skupiny PFN. Toto jmenování je výsledkem dlouho plánovaného procesu obměny vedení z Prahy řízené globální skupiny, uvedla firma.

Pan Ballay přichází do skupiny PFN ze společnosti Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY), kde působil jako Executive Vice President and General Manager for the Health, Hygiene & Specialties Division in Europe, the Middle East, Africa and India (EMEIA). Poté, co strávil 16 let v General Electric, kde prošel mnoha vedoucími pozicemi v rámci obchodního a strategického managementu, informačních technologií a procesu Lean 6 Sigma, přešel pan Ballay v roce 2013 do firmy Avintiv, která se následně stala součástí koncernu Berry Global.

Pan Ballay je členem představenstva Evropské asociace netkaných textilií a jednorázových produktů (EDANA), má magisterský titul Business Administration z university ESADE (Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses) ve španělské Barceloně a magisterský titul Electronics and Telecommunications z Grenoble Institute of Technology ve francouzském Grenoblu.

”Ze svého příchodu do skupiny PFN, uznávaného lídra v oblasti netkaných textilií, jsem nadšen. Jsem přesvědčen, že tato skupina má skvělý obchodní model, silné partnery a talentovaný manažerský tým, což jsou jedinečné faktory pro další růst. Já a celý tým se těšíme, že ji povedeme v další kapitole jejího růstu,“ řekl pan Ballay.

Pan Ballay převezme roli generálního ředitele (CEO) celé skupiny 1. září 2020. Nahradí dosavadního generálního ředitele pana Allena Bodforda, který vedl skupinu PFN od akvizice First Quality Nonwovens v roce 2018. Pan Bodford odchází ze všech výkonných a statutárních pozic ve skupině PFN a nadále bude ve skupině působit jako neexekutivní jednatel ve sboru jednatelů PFNonwovens Holding s.r.o.

“Allen Bodford, jako vůbec první generální ředitel skupiny PFN, odvedl vynikající práci.Během dvou let, kdy skupinu vedl, se mu podařilo implementovat skupinovou kulturu zaměřenou na klienty a díky jeho vedení a manažerským schopnostem během integrace se PFN stala jedním z lídrů na globálním trhu netkaných textilií. Jsme rádi, že Allen bude nadále pokračovat a podporovat PFN v neexekutivní roli, ” řekl Michal Smrek, Chief Executive Officer R2G.

Jmenování pana Ballay je dokončením transformačního procesu a postupné obměny vrcholového vedení skupiny PFN. Od akvizice First Quality Nonwovens v roce 2018, byl manažerský tým skupiny posílen o pana Tonny de Beera, který nahradil pana Ing. Františka Klašku na pozici globálního technického ředitele (Chief Technical Officer) a o pana Shana Vincenta, který byl jmenován globálním ředitelem pro obchod (Global Business Development Officer).

“PFN je pro R2G dlouhodobou investicí a tato plánovaná obměna je důkazem našeho strategického přístupu ke skupině. Jsme přesvědčeni, že nyní máme velmi silný manažerský tým, který pod Cedricovým zkušeným vedením bude pokračovat v růstu a expanzi skupiny.“ řekl Michal Šlemr, člen představenstva R2G.

PFNonwovens Holding s.r.o. je globální výrobce netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro použití v osobní hygieně a zdravotnictví. Skupina PFN byla vytvořena v červnu roku 2018 spojením americké firmy First Quality Nonwovens a české firmy Pegas Nonwovens do jednoho koncernu. PFNonwovens Holding s.r.o. se sídlem v Praze provozuje pět výrobních závodu na světě (dva v České republice, a po jednom v USA, Egyptě a Jižní Africe).