Bloomberg: Microsoft, Shopify, Zoom. Které aplikace půjdou více na dračku?

Digitální tržiště a aplikace na produktivitu zaměstnanců si mohou udržet silnou poptávku po svých produktech, domnívají se analytici Bloomberg Intelligence. Poptávka u většiny poskytovatelů cloudových aplikací by mohla příští rok prudce nárůst díky tomu, že firmy v post-virovém světě urychlily svůj posun k digitalizaci. Pojďme se podívat, jak analytici Bloomberg Intellingence pohlíží na poskytovatele front-office aplikací, které pomáhají v produktivitě pracovníků, e-shopů a back-office aplikací, jako jsou finance a personalistika.

Softwarové produkty, které zlepšují krátkodobou produktivitu a spolupráci mezi týmy, zaznamenávají nárůst při práci z domova. Kromě aplikací Microsoft Office, včetně nového produktu Teams, vidíme robustnější poptávku po Slacku, Webexu společnosti Cisco a Zoomu. Aplikace, které podporují digitální obchodní transakce, například Adobe Cloud dokumentů a DocuSign, mohou také v následujících 12–24 měsících zaznamenat silnou poptávku.

Krátkodobým dopadem této poptávky bude pravděpodobně růstu uživatelů, ale naopak nižší prodeje vzhledem k prodlevě mezi zkušebními verzemi a placeným předplatným. Je ale vysoce pravděpodobné, že lidé budou tyto produkty používat i po odeznění pandemie, až se zaměstnanci vrátí do práce.

Obchodní softwarové produkty založené na cloudu od společností Shopify a Salesforce.com by měly v příštích 12 měsících zaznamenat silnou poptávku nových uživatelů, jak maloobchodní prodejny přecházejí do digitálního prostředí. Produktivita prodeje a zákaznický servis by mohly být další velkou kategorií, která by mohla zaznamenat oživení, a to možná již v druhé polovině roku. Tyto front-office aplikace jsou rozhodující pro navýšení tržeb a udržení klientů, čímž by je měly firmy při financování upřednostňovat před back-office funkcemi.

Ty by naopak mohly kvůli úzkým IT rozpočtům utrpět. Jedná se o oblasti, jako je plánování podnikových a lidských zdrojů. Zde by mohlo v blízké budoucnosti dojít k oddálení nových objednávek, a to konkrétně pro společnosti jako SAP, Workday a Oracle. Poptávka po těchto produktech se však může vrátit začátkem roku 2021, až se podmínky znormalizují.

Zdroj: Bloomberg Intelligence