Proč (ne)bude dolar v létě ještě „zelenější“

Letní měsíce se obvykle nesou ve znamení nižší volatility trhů, včetně těch devizových. I přesto, že současná situace spjatá s pandemií koronaviru je zcela bezprecedentní, na období výrazných výkyvů, kterých jsme byli svědky například v březnu, to zatím nevypadá. Taková situace by měla - v kombinaci s tržním optimismem - více nahrávat procyklickým měnám a těm všeobecně rizikovějším. Ztrácet by oproti tomu měly bezpečné přístavy, kam spadá i americký dolar.

Zelené bankovky v posledních týdnech postrádají spouštěč výraznějšího posílení či naopak oslabení. Dolarový index se za poslední měsíc držel zhruba v pásmu 96 až 97,5 bodů, oproti euru se pak americká měna obchodovala v rozmezí od 1,1150 až 1,1350 EURUSD.

Pohyby mezi těmito hodnotami byly ovlivněny střídáním tržního optimismu s pesimismem, přičemž ekonomická data hrála ve většině případů až vedlejší roli. I přesto, že jsme na obou stranách Atlantiku byli svědky historicky nevídaných čísel, trhy je, jednodušeji řečeno, předvídaly, proto utlumenější reakce. Pravdou ale je, že tato situace nebude trvat věčně. S tím, jak se otevírají světové ekonomiky, se budou data podle našich předpokladů dostávat k čím dál silnějšímu slovu, zejména podaří-li se zkrotit šíření koronaviru.

Zaměříme-li se na dolar, tradičně by jeho vývoj mohlo ovlivnit rozhodnutí Fedu. Červnové zasedání měnového výboru přineslo potvrzení vyčkávacího režimu, avšak stále s prstem nad pomyslným tlačítkem „záchrany“, které by Powell a spol. stiskli, došlo-li by na zhoršení ekonomické situace a výhledu ve spojení s dopady koronaviru. To se ale zatím neděje, proto se Fed soustředí na zásobení systému likviditou a na postupný návrat směrem k finančním podmínkám v době před COVID-19.

Klíčovým aspektem je stabilita trhů. V rámci snahy zabránit nežádoucím výkyvům se silně spekuluje o řízení americké výnosové křivky. Jak v minulém týdnu naznačily Fed Minutes, měnový výbor je v této otázce rozpolcený. Větší část se přiklání k využití forward guidance ve smyslu „zastropování výnosů je ve hře, a trhy na to reagují, i když Fed nezasahuje“. Další část si politiku řízení dovede představit, přičemž kontrola by probíhala na straně kratšího až středního konce výnosové křivky (explicitně byla zmíněna za příklad řízení Austrálie).

Stabilní měnová politika by měla celkově přispět k nižší volatilitě dolaru. Využití forward guidance namísto řízení výnosové křivky by přitom mělo americké měně poskytnout o něco pevnější půdu pod nohama. Avšak vzhledem k úrovním aktuálních tržních sazeb, které již patrně o mnoho více neklesnou, nepovede podle nás k výraznějším dolarovým ziskům. A tím se dostáváme k tomu, co by mělo mít poněkud větší vliv.

Pomyslnou přetahovanou bychom očekávali mezi vlivem ochoty riskovat vs. averze k riziku a dopadem ekonomických dat. Začneme-li druhou oblastí, v posledních týdnech jsme svědky postupného zlepšování tvrdých i měkkých dat s tím, jak pokračuje otevírání americké ekonomiky. Radost mohla u některých obchodníků vyvolat červnová data z amerického trhu práce, která skončila nad očekávání lépe. Dobrá zpráva, avšak má své „ale“ do budoucna.

Za ním stojí jednak rostoucí počet nakažených v USA, který zpomaluje rozmrazování ekonomiky, a poté i blížící se konec některých podpůrných programů, jako například Paycheck Protection Program na konci července, což by se týkalo obzvláště malých podniků, které by mohly začít propouštět. Obě tyto proměnné by mohly stát za dalším výsledkem dat z trhu práce citelně pod konsensem trhu, což by vzhledem k někdy až přehnaným očekáváním vedlo ke zklamání. Nešlo by sice o začátek dolarového medvědího trhu, k tomu by bylo potřeba výraznější zhoršení výkonu americké ekonomiky ve srovnání se zbytkem světa, i tak by si ale dolar plusové body pravděpodobně neodnesl.

Dalším aspektem bude tržní nálada. Například srovnání vývoje dluhopisového a akciového trhu nám dává poněkud odlišný obrázek. Akcie jsou ty, které vidí pomyslné „véčko“ obnovy, zatímco u bondů je výhled o mnoho střídmější, v podstatě kopírující výhled Fedu (rozhodně nejde o zmiňované „V“). U akcií v poslední době pozorujeme negativní korelaci s dolarem, což je dílo politiky Fedu, která napomáhá rozdílu mezi risk-on a risk-off náladou napříč různými trhy. To znamená, že pokud Wall Street roste, dolar je jakožto bezpečný přístav pod tlakem, avšak i ten je částečně omezen, jinak bychom dnes viděli mnohem slabší dolarový index či dolar proti euru, srovnáme-li jejich vývoj s vývojem akcií.

To jsou tedy aspekty, které by americkou měnu měly otestovat z hlediska možného oslabení. Už jen z pasáže o srovnání vývoje USD s akciemi je patrné, že zhoršení tržní nálady, například spjaté s pandemií koronaviru, by znamenalo potenciál návratu k bezpečným přístavům. Jednat by se však muselo o globální změnu, nikoli pouze o lokální, například v USA. V takovém případě by patrně sehrála roli poptávka po dolaru pramenící nejen z úprku do bezpečí, ale také z existujících dolarových závazků. Poslední data Banky pro mezinárodní vypořádání ukázala, že zahraniční firmy a banky jsou zatíženy USD závazky v hodnotě 22,3 bilionů dolarů. A to je podle nás dost silná fundamentální proměnná nahrávající silnější poptávce po dolarech, i přes přítomnost relativně silného nástroje v podobě swapových linek směrem od Fedu k ostatním centrálním bankám. Prostředky z nich by se totiž nemusely dostat ke každému subjektu.

Co tedy čekat od dolaru během letních měsíců? Vzhledem k aktuální situaci podle nás převažují proměnné nahrávající o něco slabší americké měně. Tržní nálada se i přes rostoucí počet nakažených koronavirem drží na relativně optimistické vlně, což by měl být klíčový faktor. I pokud by se dostavila druhá vlna pandemie, nečekáme, že by případné uzavírky dospěly do podoby té z první vlny. To však neznamená, že bychom čekali dolarový medvědí trend. V jeho případě by sehrálo roli srovnání vývoje a výhledu americké ekonomiky se zbytkem světa, kde by lepší výkon ostatních nad největším hospodářstvím dolar patrně oslabil.

V rámci prázdnin tak pracujeme s pohybem dolaru proti euru v pásmu 1,1170 až 1,1410 EURUSD, přičemž v případě nejvíce optimistického scénáře spojeného s otevíráním ekonomik bez problému s dalším šířením koronaviru vidíme maximální strop na 1,1500 EURUSD. V září poté očekáváme, že trhy začnou postupně zaceňovat blížící se americké prezidentské volby. To bychom sice považovali za další aspekt o něco slabšího dolaru, ale stále ne za důvod nového trendu citelného zlevnění. Záležet tehdy bude silně na situaci spjaté s koronavirem a (ne)pokračující ekonomické obnově.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1307 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,87 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1271 do 1,1366 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,70 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,63 až 26,77 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,42 až 24,70 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.