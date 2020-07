Perly týdne: Leninova Tesla, evropské „čínské“ oživení a u nás „běžná praxe“ berňáku

Na akcie Tesly jako by se vztahovala Leninova slova o týdnech a desetiletích, i když od Lenina bychom asi investiční radu nečekali. Naopak z ekonomických dat bychom asi nepoznali, že se v evropských ekonomikách začínají uvolňovat restrikce. Dvě statistiky poukazují na výjimečnost Spojených států. Jedna je o produktivitě práce. A druhá má co dělat s počtem vězňů.

Lenin a investice: Společnost Bespoke se zamýšlí nad současným děním na trhu a cituje i Lenina: „Jsou desetiletí, kdy se nestane nic. A jsou týdny, kdy se stanou celá desetiletí“. Bespoke následně poukazuje na to, že je tomu deset let, co společnost Tesla vstoupila na akciový trh. „Podle všech měřítek šlo o úspěch, akcie první den posílila o více než 40 %...ale v roce 2012 jeden analytik pochyboval, zda bude firma schopná vyrobit více než pár aut a jiní zase poukazovali na hrozící konkurenci od vozu Chevy Volt“.



Ze zpětného pohledu byly tyto obavy samozřejmě liché, ale Bespoke poukazuje na to, že cena akcií Tesly si prošla obdobími, kdy se chovala jako na horské dráze. Jinak řečeno, plně se na ni vztahovala Leninova slova, i když „od něj bych asi investiční radu nečekali“. Bespoke dodává, že celkově akcie Tesly od svého IPO mohutně posílily, ale v indexu Russell 3000 je titul ještě lepší. Pokud bereme do úvahy posledních deset let, tak Patrick Industries si připisuje více než 5600 %, zatímco Tesla více než 5500 %. Další v řadě je LandingTree s cca 4000 % a ACADIA Pharma s více než 3800 %.





FTAlphaville si všímá toho, že evropské ekonomiky se začínají otevírat a uvolňovat restrikce. Nicméně „z ekonomických dat bychom to nepoznali“. Jak totiž ukazují poslední PMI , v květnu a červnu docházelo stále ke kontrakci ekonomické aktivity. Na FTAlphaville ale následně relevanci těchto ukazatelů již před časem zpochybnily a nyní tak činí znovu. Dodávají ovšem také, že moc alternativ k nim neexistuje.Jedním z vodítek dalšího vývoje v Evropě může také být Čína . I její ekonomika je totiž hodně závislá na globálním hospodářství a zároveň má za sebou již měsíce uvolňování restrikcí a klesajícího počtu nakažených . Banka pro mezinárodní vypořádání plateb hovoří o tom, že návrat zpět je v Číně pomalý a projevuje se to například v dopravě , jejíž intenzita se stále pohybuje pod předkrizovými úrovněmi. Výrobní sektor je na tom lépe, ale zásoby zůstávají vysoko, osobní spotřeba zaostává, což může odrážet pokles příjmů, snižování mezd a propouštění.Podle FTAlphaville se tak oživení v Číně dá charakterizovat „mělkým U“. Je to relevantní vodítko pro vývoj v Evropě ? Na jednu stranu mohla Čína těžit ze silnější globální poptávky, protože otevírala dříve. Na stranu druhou je podle FTAlphaville v Evropě pravděpodobnější silnější oživení spotřeby, protože stát tu poskytl lidem větší podporu. K tomu se přidává fiskální a monetární stimulace. Takže „můžeme doufat“.Blog WSJ poukazuje na to, že valuační mezera mezi nejdražšími a nejlevnějšími akciemi na trhu je nejvýše od internetové bubliny. Jak konkrétně ukazuje následující graf, akcie s vysokými valuacemi se nyní obchodují s PE blížícím se 30, zatímco akcie s nízkou valuací mají PE kolem 10. Tento segment trhu se zároveň pohybuje blízko historického průměru, zatímco první skupina je vysoko nad ním. Mezera mezi valuacemi obou se pak rozšířila zejména proto, jak vzrostly valuace v první skupině:Ekonom Adam Tooze poukazuje na „výjimečnost“ Spojených států , kterou popisuje následující obrázek. Ten srovnává úroveň příjmů na hlavu s počtem uvězněných na 100 000 obyvatel. Například Norsko nalezneme mezi zeměmi s vysokými příjmy a velmi nízkým počtem uvězněných, podobně je na tom celá západní Evropa . Rwanda je zemí s nízkými příjmy a naopak vysokým počtem uvězněných. A Spojené státy jsou svou kombinací vysokých příjmů a velmi vysokým počtem uvězněných skutečnou výjimkou. V počtu uvězněných se mu vzdáleně blíží jen Turkmenistán, který má ovšem daleko nižší příjmy na hlavu: USA jsou ale výjimečné i v jiných oblastech a jednou z nich je růst produktivity. Jak ukazuje následující graf od Brookings, jak v letech 1995 – 2004, tak v období 2004 – 2018 na této rovině předčily řadu dalších vyspělých zemí. Nejhůře je na tom v tomto srovnání naopak Itálie , která v druhém jmenovaném období zaznamenala pokles celkové produktivity faktorů a jen minimální růst produktivity práce . Daleko za ostatními byla i do roku 2004. Celkově je pak zřejmé, že mezi oběma časovými periodami nastal znatelný pokles tempa růstu produktivity.Seznam.cz píše, že „vytipované živnostníky , kteří získali kompenzační bonus , v těchto dnech kontaktuje finanční správa. Úředníci apelují, ať si příjemci peněz ještě jednou rozmyslí, jestli splnili podmínky a jestli nechtějí peníze vrátit“. „Vím o tom. Nijak mě to nepobuřuje. V principu se proti tomu nedá nic namítnout,“ komentuje dopis daňový poradce Tomáš Hajdušek, podle něhož jde o neformální komunikaci napsanou slušnou formou.„Určitě není namístě hovořit o plošném vyzývání podnikatelů. Jde pouze o kontaktování subjektů, u kterých pracovníci finančních úřadů zjistili nějaké nesrovnalosti,“ vysvětlil pro seznam.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. Podle něj se finanční úřady zaměřily zejména na osoby, za které zaměstnavatel odesílal nemocenské pojištění a ony zároveň žádaly o kompenzační bonus – „jedná se o jednu ze základních překážek pro výplatu bonusu , na jejíž existenci osoby samostatně výdělečně činné dlouhodobě upozorňujeme,“ říká Heřtus.„Pokud se daňový poplatník při podezření z nesprávně vyměřené daně obrátí na soud, finanční správa nemusí soudu předat všechny dokumenty, které s případem souvisí. Úřad tvrdí, že je to běžná praxe a umožňuje mu to zákon . Ústavní soud minulé úterý přitom označil takové jednání za něco, co je daleko za hranicí toho, co lze v právním státě od orgánu veřejné moci tolerovat“. Píše to ihned.cz a dodává:„Rozhodnutí Ústavního soudu se týkalo královéhradeckého živnostníka Libora Pavlaty, který se s berním úřadem o správnost doměření daně soudí už několik let. Minulý týden vyšlo najevo, že soudci, kteří o případu rozhodovali, neměli od berňáku k dispozici všechny dokumenty. Z původní neveřejné části spisu v průběhu soudu zmizelo dokonce více než 65 procent listin“.