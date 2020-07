Bank of Japan začíná testovat digitální japonský jen

Média o kroku mluví tak, že se Bank of Japan snaží vyrovnat Číně a celkově následovat trend digitálních měn centrálních bank. Právě Čína totiž již v dubnu letošního roku oznámila plný testing svého jüanu, a to hned v několika městech. Japonsko pak nad podobnou věcí přemýšlí již posledních několik let, ale až dnes jsme se dočkali prvních větších oficiálních snah.

Jedná se tak taky o úplně první okamžik, kdy Bank of Japan reálně odhalila svůj plán k Proof of Concept procesu z oblasti digitální státní měny. Na roadmap, nebo spíše konkrétnější plán testování i potenciálního spuštění, však ještě čekáme. Už teď však víme, že kromě technické proveditelnosti, bude Bank of Japan v kontaktu s dalšími centrálními bankami a jinými relevantními institucemi, se kterými chce na testingu spolupracovat.





Digitální jen na blockchainu?

Bank of Japan také v současnosti zkoumá možnosti využití blockchainu či jiných forem decentralizovaného ledgeru. Prozatím tak nevíme, zda-li se vůbec pro využití této technologie Japonsko rozhodne. Prozatím totiž ještě není rozhodnuto ani to, zda-li by stálo o to, aby byla infrastruktura za digitálním jenem decentralizovaná, z důvodu potenciální pomalosti. Bank of Japan se k této problematice již vyjádřila, a to tak, že vyzdvihla výhody obou typů infrastruktury, tedy decentralizovanou i centralizovanou. Zmínila poté, že určitě stále ještě nechává prostor k uvažování nad tím, zda-li zvolit právě cestu decentralizace.