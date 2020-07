Rekordný počet nových prípadov koronavírusu v USA

V posledných troch dňoch rekordne rástli nové prípady koronavírusu v USA. Počet denných prípadov COVID je teraz výrazne nad 50 000, čo predstavuje dvojnásobok úrovne v porovnaní s aprílom. Aj keď je to čiastočne kvôli väčšiemu počtu testov, počet hospitalizácií stúpa.

Zdroj: Worldometers



Trhy doteraz ignorovali tento trend so zameraním sa na stimuly centrálnej banky na podporu oživenia hospodárstva. Indexy ako US500 rástli vo všetkých dňoch od pondelka do štvrtka. Mohlo by zhoršenie pandémie odradiť investorov?

Zatiaľ čo v USA je dnes sviatok, obchodovanie s futures pokračuje a investori teda môžu obchodovať americké akciové indexy až do 19:00. Zdroj: xStation5