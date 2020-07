Bank of America: Tři důvody, proč být nyní u akcií optimistický

Finanční trhy se zotavily z většiny ztrát, které utrpěly v nejhorších dnech pandemie COVID-19. Ekonomika USA se zotavuje také, jakkoli narůstající počet nových případů by toto stále ještě nejisté vstávání mohl zastavit. Jak ale uvedli experti Bank of America Global Research, existují určitě tři důvody, proč by investoři mohli být v nadcházejících třech měsících optimističtí.

„Zaprvé, Spojené státy registrují mnoho nových případů Covid-19, což snižuje pravděpodobnost/závažnost jakékoli druhé vlny infekcí,“ napsali analytici BofA.

„Zadruhé, index ekonomického překvapení ukazuje, že jsme stále ve fázi, kdy konsensus podceňuje zotavování v datech. Za třetí se domníváme, že firemní zisky za druhé čtvrtletí 2020 to budou odrážet.“ Data budou podle banky za druhý kvartál zřejmě příšerná, ale prognózy by mohly vyvolávat nadšení. Záleží ovšem na odvětví a na individuální situaci.

Pokud jde o testování na koronavirus, BofA zmiňuje často citovaný model IHME, na který se tolik spoléhá Bílý dům, který ale vyvolává pochybnosti ohledně své přesnosti. Tento model podle banky naznačuje, že USA „odchytávají“ zhruba 40 % možných infekcí. Jen pro srovnání, v dubnu to bylo kolem 10 %. A i když současný nárůst nových případů není dobré znamení, rozsah šíření nákazy se prý daří poměrně korigovat.

Poslední dva argumenty BofA pak mohou být do značné míry opakováním toho, co sytilo rally za poslední tři měsíce.

Banka poukazuje na index ekonomického překvapení, který sestavuje konkurenční Citigroup a který měří, zda byla ekonomická data lepší nebo horší než odhady. Tento index byl na konci dubna na rekordním minimu, nyní je ale zdaleka nejvyšší v historii. Pokud tedy jde o ekonomická data, aktuální očekávání jsou na trhu pořád hodně negativní.

A tato pozitivní překvapení podle Bank of America otevírají možnost, že analytici, kteří vytvářejí prognózy firemních zisků pro druhé čtvrtletí, jsou moc konzervativní.

„Investoři jasně očekávají celkově drastická čísla – proč by ale nečekaně lepší výsledek ekonomiky neměl protéct i do firemních výsledků tak, aby byly lepší, než jsou nynější obavy?“ ptá se také banka.

Podle údajů od společnosti FactSet poskytl prognózu pro druhé čtvrtletí rekordně malý počet firem z indexu S&P 500. Více než 180 firem prognózu pro tento rok prozatím stáhlo.

Zdroj: https://finance.yahoo.com/