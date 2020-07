2. července: Tohle potřebujete vědět (nejen) o čtvrtečním obchodování na Wall Street

Akcie ve Spojených státech uzavřely obchodování v plusu, všechny tři hlavní indexy přidaly okolo půl procenta. Optimismus investorů ohledně toho, že ekonomika rychle ožije, vyvolala před prodlouženým víkendem zpráva o rekordním a nečekaném nárůstu počtu pracovních míst v USA. Výraznějšímu růstu na burzách ale brání obavy z dalšího šíření koronaviru. Na devizovém trhu zpevňoval dolar.

Index Dow posílil o 0,36 % na 25 827,36 bodu, širší S&P 500 stoupl o 0,45 % na 3 130,01 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,52 % na 10 207,63 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,28 % na 27,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než jeden bazický bod na 0,669 %. Ceny ropy vzrostly o 1-2 %, zlato zpevnilo o 0,3 %, stříbro 0,3 % odevzdalo a nejsledovanější kryptoměny odepsaly okolo 2 %.

Index S&P 500 stoupl čtvrtý den po sobě, Nasdaq Composite pak uzavřel podruhé za sebou na novém rekordu. Všechny tři indexy vykázaly i silné týdenní zisky (Dow +3,23 %, S&P 500 +4,00 %, Nasdaq Composite +4,62 %). V pátek se na amerických akciových trzích kvůli zachování volna z důvodu sobotního státnímu svátku neobchoduje.

Americká ekonomika v červnu vytvořila rekordních 4,8 milionu pracovních míst a míra nezaměstnanosti klesla na 11,1 %. "Ekonomika jednoznačně směřuje výše, to je jasné," uvedl Jim Paulsen, hlavní stratég Leuthold Group. "Data z trhu práce by měla dále podpořit návrat důvěry, a to nejen investorů, ale také firem a spotřebitelů."

"Červnová data z trhu práce byla pro trh velkým překvapením," poznamenal ekonom Christian Scherrmann z DWS. "Květen a teď i červen naznačily rychlé oživení ekonomiky, podstatné ale bude, zda se opravdu podaří dostat pod kontrolu epidemii koronaviru."

