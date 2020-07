Dolar vítězí, viru navzdory (Ozvěny trhu)

Máme za sebou první polovinu roku, která bude bezesporu patřit mezi ty, které se zapíší do dějin, a to vlivem pandemie covid-19 a jejího dopadu do globální ekonomiky a finančních trhů. Ty reagovaly na obavy z ekonomických důsledků restriktivních vládních opatření dramatickým nárůstem rizikové averze a v podstatě úprkem od jakýchkoliv rizikovějších aktiv směrem k těm bezpečnějším. Tyto tendence byly zřejmé i na devizovém trhu.

I když jsou dnes Spojené státy zemí s největším počtem nakažených i mrtvých na covid-19 na světě, dolar díky své pozici měny bezpečného přístavu podporu neztratil. Za první pololetí letošního roku dolarový index měřící výkonnost dolaru vůči šesti nejvýznamnějším měnám posílil o necelé procento. S výjimkou švýcarského franku navíc nenajdeme měnu vyspělých zemí, vůči které by zelené bankovky nezhodnotily.

Pozice dolaru vynikne zejména při pohledu na výkonnost měn rozvíjejících se zemí. Ty totiž na koronakrizi doplácí mnohem více. Jednak síla odezvy hospodářských politik, centrálních bank i vlád, není taková jako ve vyspělých zemích, jednak patří často mezi země s velkým podílem turismu. Letošní první pololetí tak nevyšlo hlavně měnám Latinské Ameriky – brazilský real ztratil více než čtvrtinu své hodnoty, mexické peso zhruba 17%, argentinské peso 15 %. Druhou nejhorší měnou byl jihoafrický rand s dolarovou ztrátou ve výši téměř 19 %. Z evropských zemí nejvýraznější ztráty utrpěla turecká lira (-13,2 %), následovaná ruským rublem (-12,9 %), islandskou korunou (-12,5 %) a ukrajinskou hřivnou (-11,2 %).