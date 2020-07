Koruna stále v zajetí koronaviru / BIG EXPERT - akcie, měna: týden od 29. 6. 2020

Kurz koruny se již několik měsíců zmítá v zajetí pandemie koronaviru. To je stav, který se v nejbližších dnech nezmění. Proto považujeme rizika za mnohem více nakloněná k možnému oslabení. Z dlouhodobějšího hlediska, samozřejmě za určitých předpokladů, by se ale česká měna měla vrátit na dráhu posilování.

Koruna je považována za rizikovou měnu spadající do oblasti rozvojových trhů. Byť bezesporu najdeme jiné měny tzv. emerging markets s mnohem větší rizikovou přirážkou, s téměř stoprocentní jistotou můžeme říci, že změny globální tržní nálady ovlivňující náklonnost trhu k risk-on nebo risk-off sentimentu se dozajista na kurzu CZK – jak proti EUR, tak i USD – podepíší.

Názorným příkladem byl průběh vlny paniky spojené s koronakrizí, kdy se kurz dostal až téměř k hranici 28,00 za euro. S nástupem COVID-19 jakožto nejdůležitějšího ekonomického i tržního faktoru jsme vkročili do trendu, kdy ekonomické fundamenty, tj. tvrdá i měkká data, hrají až druhé housle. Prim, a to platí nejen o koruně, ale v podstatě o většině měn rozvojových trhů, hraje právě globální tržní nálada ve vztahu k ochotě riskovat, nebo naopak utéct k bezpečným přístavům.

Koronavirus s sebou přinesl i něco, na co korunoví obchodníci nebyli již nějakou dobu zvyklí, a tím je zvýšená volatilita. Postupem času, jak (zatím?) první vlna koronavirové paniky oslabovala, sice došlo na konsolidaci, stále se však nacházíme na hodnotách daleko vyšších, než s jakými koruna končila rok 2019 a začínala 2020. Předpokládáme, že s trvající přítomností COVID-19 na trzích tu s námi zůstane i vyšší volatilita. A dojde-li na další eskalaci nervozity, prostor pro návrat směrem k březnovým hodnotám zůstává otevřený se vším všudy, jako například s potenciálem rostoucí ceny opčního zajištění.

Hovoříme-li o „letní“ koruně, je třeba brát v potaz charakteristiky, jako je nízká likvidita, kdy i menší zobchodované objemy mohou vést k větším výkyvům. Vedle toho se stále - a nejen v létě - nacházíme v době po ukončení kurzového závazku ČNB, který se na domácí měně podepsal přítomností citlivého (spekulativního/zahraničního) kapitálu. Právě ten má lví podíl na citlivosti koruny vzhledem ke změnám globální tržní nálady.

Předpokládáme, že během letních měsíců zůstane sentiment světových trhů hlavní proměnnou určující další posun koruny. Pro nejbližší dny máme jasně nastavenou hranici, dokonce již několikrát otestovanou, a tou je psychologický support 26,50 za euro. Na ten by mohlo dojít, pokud by se situace kolem koronaviru uklidnila, což, byť budeme možná za škarohlídy, zatím moc nevypadá.

I přesto, že světové centrální banky i vlády bojují proti dopadům viru se vší vervou (v mnoha fiskálních případech ale i se značnou časovou prodlevou poskytnutí potřebné pomoci), stále vidíme možnost posunu kurzu k hranici 27,00 za euro. V závislosti na síle případné druhé vlny pandemie by měl vypadat i další pohyb. Nechce se nám ale věřit, že by se opakovala natolik silná série uzavírek ekonomiky, jako tomu bylo během první vlny, proto předpokládáme, že hodnoty nad 27,50 za euro by dosaženy být již neměly.

Pokud by se ale situace nezhoršila, klíčovým ukazatelem by byla rychlost ekonomické obnovy. V takovém případě věříme, že udržení koronaviru na uzdě ve spojení s pokračujícím probouzením ekonomik by mělo koruně jen prospět. V rámci regionu střední a východní Evropy by dokonce měla mít citelně navrch. Přispět by k tomu měla nejen dobrá fiskální pozice České republiky, ale také prováděná měnová politika ČNB, včetně jejího dalšího výhledu. Vše bude samozřejmě závislé na obnově zejména našich klíčových obchodních partnerů. Jestliže by se tento pozitivní scénář vyplnil, cesta k posílení koruny směrem k hranici 26,00 za euro by ve zbytku roku měla být otevřená.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Jan Berka, Roklen Holding

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 29. 6. 2020.

Odhad pro období od 29. 6. do 27. 7. 2020 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 42 82 1 3 2 0 0 MONETA MB ↑ 33 54,8 1 2 3 0 0 O2 C.R. ↑ 33 217,5 0 4 2 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 567,8 0 3 3 0 0 VIG ↑ 17 517,5 0 2 4 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 8 569 0 1 5 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 13 400 0 1 5 0 0 PFNONWOVENS ↑ 8 694 0 1 5 0 0 ČEZ ↑ 8 499 1 1 2 2 0 AVAST ↓ -8 154 0 0 5 1 0

Odhad pro období od 29. 6. do 28. 12. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MB ↑ ↑ 50 54,8 2 2 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 569 2 2 2 0 0 VIG ↑ 42 517,5 2 1 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 33 567,8 1 2 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 13 400 1 2 3 0 0 CETV ↑ 25 82 2 0 3 1 0 AVAST ↑ 25 154 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 17 499 1 1 3 1 0 O2 C.R. ↑ 8 217,5 0 2 3 1 0 PFNONWOVENS 0 694 0 1 4 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia