Pozor na příliš mnoho optimismu. Zejména u koruny

Zatímco závěr minulého týdne se nenesl v nijak optimistické náladě, začátek toho nového vypadá o něco slibněji. I přesto, ale nevidíme prostor pro pomyslné usnutí na vavřínech. To se týká zejména situace kolem pandemie koronaviru, kde například v USA dochází ke zpomalování opatření uvolňujících ekonomiku. Jakmile by nervozita vzrostla, podobně jako v závěru minulého týdne, riziková aktiva by se opět dostala pod tlak, naopak ta bezpečná by registrovala zvýšenou poptávku.

Konec kvartálu, dnes navíc i konec první poloviny roku, bývá obvykle spjat s o něco vyšší volatilitou způsobenou úpravou otevřených pozic. Hlavní část tohoto období, jak se zdá, máme již za sebou. To by znamenalo, že například na devizových trzích by se volatilita měla usadit na svých průměrných hodnotách po uklidnění hlavní koronavirové paniky, kterou jsme pozorovali v březnu.

Na druhou stranu, pokud by se vyplnila již nějakou dobu spekulovaná možnost druhé vlny koronaviru, návrat výraznějších výkyvů měnových trhů by bezesporu přišel, byť příliš nevěříme v dosažení březnových hodnot. Klíčové je, že jak na americkém, tak i evropském trhu fungují dodávky likvidity spojené se stabilizací tržních sazeb, což přispívá k postupné normalizaci tamních finančních podmínek směrem k před koronavirovým úrovním (i když máme ještě dlouhou cestu před sebou).

Relativně pozitivně vyzněla poslední data zveřejněná Fedem, která ukázala další pokles bilance. Tuto informaci ale nelze brát jako náznak utahování měnové politiky, která je stále bezprecedentně akomodativní. Nákupy dluhopisů ze strany Fedu pokračují, hlavní část poklesu rozvahy tak šla za nerollováním swapových linek ze strany zahraničních centrálních bank. To svědčí o jistém uklidnění, přičemž podobně optimisticky vyznívá i navyšování objemu držených amerických státních dluhopisů na účtech Fedu, které spravuje ostatním měnovým autoritám. Jde o pozitivní zprávu, zejména jde-li o centrální banky rozvojových trhů.

Každopádně, pro příští dny bude klíčové, zda nedojde na další eskalaci koronavirové situace. Představitelé americké vlády se sice již několikrát vyjádřili proti obnovení uzavírek podobných těm z první vlny, na druhou stranu, pokud se nepodaří šíření opětovně ukočírovat, největší ekonomice světa by hrozilo další, minimálně částečné, zmrazení. A s tím by byl nepochybně spjat i další výplach světových trhů.

Předpokládáme proto, že trhy budou fungovat na bázi opatrnosti, která nedovolí některým rizikovým aktivům výrazněji posílit. V tomto případě by mělo jít například o českou korunu, která by podle nás mohla při opětovné vlně nervozity atakovat hranici 27,00 za euro. Podobně věříme, že by se pod tlak dostalo i euro proti dolaru. V nejbližších dnech ale nečekáme proražení hranice 1,1100 dolaru za euro.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1207 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,70 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1236 do 1,1330 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,76 až 26,93 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,64 až 23,96 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.