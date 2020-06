18,30 h. - US trhy klesají o 2%, Texas zavádí opětovně restriktivní opatření, banky možná budou omezovat dividendy

US akciové trhy v první polovině svého obchodování klesají o 1,5 až 2% v reakci na růst počtu nově nakažených v některých státech a v reakci na některé další firemní zprávy.Kvůli růstu počtu nově nakažených guvernér Texasu oznámil, že pozastavuje uvolňování některých restriktivních opatření . Týdenní průměr nově nakažených pro celé USA dosáhly nového rekordu. Podstatný růst nových případů zaznamenaly státy Florida a Arizona.Problémy mají dnes letečtí a námořní osobní dopravci, v určité nejistotě je také bankovní sektor poté, co Fed naznačil, že bude nutné aby sektor suspendoval programy zpětných odkupů vlastních akcií a zvážil také snížení či přímo pozastavení dividend. Akcie lídrů sektoru klesají kolem 4%. Nike výrazně klesají po výsledkovém zklamání.Výdaje spotřebitelů v květnu sice rostly, ale na vyrovnání dubnového výpadku to nestačilo.