Hidroelectrica může podat nabídku na rumunská aktiva ČEZU

Akcionáři rumunské firmy Hidroelectrica včera schválili, že firma může podat nabídku na rumunská aktiva ČEZu . (Bloomber). Důležitý akcionář (20%) Fondul Proprietara dříve v týdnu uvedl, že je proti tomu. Majoritním vlastníkem je rumunský stát . Hidroelectrica je podle médií považována za jednoho z předních uchazečů o tato aktiva, vzhledem k úspěšnému prodeji aktiv je to tedy pozitivní zpráva. Odhadujeme, že by se prodejní cena mohla pohybovat kolem 30mld. Kč a prodej by mohl otevřít prostor pro mimořádnou dividendu nad 50Kč/akcii v příštím roce.