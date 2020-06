US bankovní regulátor zrušil tzv. Volcker Rule, což uvolní bankám až 40 mld. USD. Fed poněkud zchladil optimismus

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Včerejší postup v USA vedl finanční sektor a zejména banky, jelikož tamější regulátor oznámil, že uvolní regulaci přijatou po finančí krizi v roce 2008 (Volcker Rule). Banky budou nyní moci snadněji provádět venture capital investice a dojde k uvolnění pravidel pro hotovostní rezervy s derivátovými obchody, takže banky budou mít více volného kapitálu pro jiné aktivity (podle Bloombergu až 40mld. USD ). Tato regulace byla po finanční krizi přijata pro prevenci jejího opakování v důsledku rizikových investičních aktivit bank. Regulátor nyní krok odůvodňuje mimo jiné i podporou likvidity v bankovním sektoru, jež je pod tlakem v důsledku koronavirové krize.V poobchodní fázi bankovní sektor přišel o předchozí zisky v důsledku oznámení očekávaného stres testu FEDu , jež rozhodl, že kvůli riziku z ekonomického zpomalení banky zatím nesmějí provádět zpětné odkupy akcií a omezí výši dividend ve 3Q20 podle stanoveného vzorce na průměr čistého zisku z předešlých 4 kvartálů. Z důvodu propadů zisků kvůli koronaviru tak budou některé banky dividendy nuceny patrně snižovat. FED bude podmínky vyhodnocovat na kvartální bázi. Na stole byl i úplný zákaz (či doporučení) výplaty dividend, jako je tomu např. v některých zemích v Evropě i ČR, k tomu se banka nepřiklonila. FED v rámci testu publikoval dvě studie- jedna zahrnuje „tradiční“ test z února před pandemií, jež ukázal, že velké banky jsou dostatečně kapitalizované. Druhá zahrnuje scénáře odhadovaného ekonomického vývoje v rámci koronaviru – ve tvaru V,U a W. Podle nejhorších scénářů po v rámci COVID-19 by se řada bank dostala na hranici minimálních regulatorních požadavků na kapitál, což by vedlo k negativnímu efektu na úvěrovací činnost a stres na mezibankovním trhu. Banky by v případě pokračujícího ekonomického útlumu mohly čelit ztrátám za 700mld. USD