Top tri grafy tohto týždňa: US100, Gold, Ethereum

US100

Dnešnú analýzu začneme americkým technologickým indexom, pretože opäť dosiahol nové historické maximá. Dnes je možné pozorovať korekciu smerom nadol, ale hlavný trend zostáva naďalej stúpajúci. Pri pohľade na denný časový rámec si môžeme všimnúť, že index v poslednej dobe rešpektoval kĺzavý priemer s periódou 20. Okrem toho bola nedávna korekcia smerom nadol rovnaká ako predchádzajúca korekcia v súčasnom vzostupnom impulze. Oblasť na úrovni 9 750 bodov by sa mala zatiaľ považovať za kľúčovú podporu. Medvedí scenár by sa mohol naplniť, ak by cena klesla pod spomínanú úroveň. Ak by však býci získali kontrolu nad trhom, v strednodobom horizonte by mohli byť ohrozené úrovne 127,2% a 161,8% Fibo.

US100 D1 interval. Zdroj: xStation5

Cena zlata dnes dosiahla najvyššie úrovne v tomto roku, keďže prekonala odpor na úrovni 1 764 dolárov, čo podporuje rastový trend. Pokiaľ sa cena udrží nad spomínanou úrovňou, rastový trend by sa mal udržať. Pri pohľade na interval H4 je zrejmé, že sa vytvára harmonický vzor XBCD. Najbližší kľúčový odpor leží na úrovni 1 790 $, kde sa nachádza 127,2% Fibo úroveň. Ak sa na tejto úrovni podarí predajcov zastaviť postup smerom nahor, môže dôjsť ku korekcii. Úroveň je však stále veľmi ďaleko. Na druhej strane, ak by reakcia predajcov nastala skôr, prvú úroveň podpory bude predstavovať hranica, 1 764 dolárov. Ďalšia zóna rezistencie leží na úrovni 1 743 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce cenové reakcie.

GOLD H4 interval. Zdroj: xStation5

V neposlednom rade sa pozrime na druhú najväčšiu kryptomenu - Ethereum. Začiatkom júna sa kryptomene nepodarilo prelomiť odpor na úrovni 250 USD, kupujúci však získali podporu okolo úrovne 215 USD. Vyššie uvedená oblasť na úrovni 250 $ dnes bola testovaná, ale predajcom sa podarilo býkov odraziť. V prípade ak by denná sviečka uzravrela na súčasných, resp. na nižších úrovniach, vytvoril by sa medvedí signál. Mohlo by to naznačovať, že Ethereum sa bude obchodovať v pásme, zatiaľ čo spodná hranica nedávneho rozsahu na hladine 215 dolárov predstavuje úroveň, ktorú je potrebné sledovať. Avšak v prípade, že konečne uvidíme zlom nad úroveň 250 dolárov, pohyb smerom nahor sa môže zrýchliť.

Ethereum H4 interval. Zdroj: xStation5