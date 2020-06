Trump zvažuje další cla i na zboží z Česka, například vína či kávu

Spojené státy zvažují nová cla na vybrané evropské zboží, a to včetně zboží českého. Trumpova administrativa zvažuje zavedení dodatečných cel například na kávu či víno, jež se do USA z Česka dováží.



Evropské akcie se dnes právě i v reakci na oznámení americké administrativy propadají.



Zatím však nejde o transatlantickou obchodní válku, tedy o obchodní válku mezi USA a EU, byť její pravděpodobnost narůstá.



Světová obchodní organizace loni v říjnu povolila Spojeným státům uvalit cla na zboží z EU v objemu 7,5 miliardy dolarů ročního dovozu. Američanům totiž už zhruba patnáct let vadí, a u Světové obchodní organizace si na to stěžují, že úhlavní rival Boeingu, společnost Airbus, získává výhodu v konkurenčním boji díky miliardám eur státních subvencí. Hrozbou nových cel chtějí EU přimět k tomu, aby praxi subvencování Airbusu opustila.



Na seznamu evropského zboží, které může být zatíženo až stoprocentním clem, je i zboží dovážené z Česka, například víno nebo káva.



Nová zvažovaná cla postihují zejména produkty ze zakládajících zemí společnosti Airbus (Velká Británie, Německo, Španělsko, Francie), ale postiženy jsou i vývozy některých produktů (víno, káva, džemy, nealkoholické pivo, některé druhy sýrů apod.) ze všech ostatních zemí EU. Zboží na seznamu pro dodatečná cla nepatří mezi zásadní exportní položky v agrárním obchodu ČR-USA, nicméně omezení může mít za následek přetlak produktů na evropském trhu, což by měko na české vývozce již tíživější dopad.



Například pražené kávy se loni vyvezlo z Česka do USA za necelých jedenáct milionů korun. Tichá vína se loni vyvezla z ČR do USA v objemu zhruba 6,3 milionu korun, vyplývá dále z údajů ČSÚ.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom