Banky v červnu mohutně doháněly ztráty, ČEZ jako probuzená spící panna

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Index Pražské burzy PX poslední měsíc společně s ostatními rozvojovými trhy výrazně přidával. Výrazně dvojciferně rostly bankovní tituly díky lepšící se situaci v regionu i pokračujícím plánům na fiskální stimulaci v USA , EK či německé vlády.U bank šlo i o to, že rostly z úrovní ocenění, které po letošním COVIDovém propadu započítávaly nulové zlepšení ekonomiky v příštím roce nebo spíše ještě další pokles. Poměrně pozitivní vývoj v sektoru ale nyní naznačuje například relativně nízká míra využití splátkových mratorií. Pro dlouhodobou ziskovost bank pak je podporou názor více členů boardu ČNB , že záporné sazby by pro ČR nebyly vhodné. ČNB kromě toho snížila LTV požadavek u hypoték a její guvernér řekl, že doporučení pro banky nevyplácet dividendy platí do konce roku. To sice zchladilo naděje na to, že by se mohly nějaké dividendy vyplatit už třeba koncem roku, ale alespoň je nyní jasno.Kromě bank bylo událostí číslo jedna zařazení Avastu do londýnského indexu velkých firem FTSE 100. To ovšem jen potvrzuje minulou výkonnost akcií firmy a je otázkou, zda zrovna konstituenti FTSE 100 na tom budou dobře v době dokončování Brexitu…Rušno pak bylo minulý měsíc hlavně kolem ČEZu . Ten v poslední době vypadá jako probuzená spící panna, když se po dohodnutí podmínek financování nového bloku v Dukovanech začal poohlížet po dalších možnostech investic . Energetický regulační úřad schválil v oblasti distribuce relativně příznivé snížení regulovaného výnosu aktiv z 8,0% na 6,5% (pro roky 2021 -25) a zavedl mechanismus k rychlému přiblížení tzv. regulované báze aktiv k jejich účetní hodnotě. ČEZ tak v distribuci plánuje během šesti let investovat 83 mld. Kč , což je asi o 2 mld. Kč více než v minulosti. Většina tohoto nárůstu půjde na digitální technologie (23 mld. Kč ), což může mít souvislost (naše spekulace) s možnou účastí firmy v aukci 5G frekvencí. ČTÚ totiž vrátil do hry vyhrazené spektrum v pásmu 700 MHz pro nové uchzeče. Příchod ČEZu do telekomunikací by nebyla dobrá zpráva pro O2 ČR a další mobilné operátory.