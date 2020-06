Konec tržního optimismu? Napoví tyto měnové páry

Posledních několik týdnů se neslo ve znamení silného tržního optimismu, který dokázal přebít i tragická data přicházející z ekonomiky. Jak se však ukázalo, dobrá nálada nestojí až na tak neochvějných základech, přičemž některé z nich se mohou měnit nečekaně rychle. V dalších dnech proto bude klíčové sledovat indikátory naznačující možný návrat averze k riziku, a to i na devizových trzích.

Nejsilnější možnou rozbuškou změny risk-on nálady na risk-off je počet nově nakažených koronavirem. Nová vlna nervozity přišla se zprávami z Číny, zejména z Pekingu. V Evropě je, jak se zatím zdá, situace relativně pod kontrolou, až na včerejší jasně negativní zprávu o nárůstu německého reprodukčního čísla udávajícího, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, a to z 1,79 na 2,88. V USA se pak situace začíná zhoršovat, podobně je tomu i v Indii. A nakonec, v případě Jižní Ameriky je na tom nejhůře Brazílie, kde bylo v neděli reportováno bezmála 55 tisíc nových případů za 24 hodin, což je celosvětově nejvyšší denní číslo od začátku celé pandemie.

Spekulace o druhé vlně pandemie se tak množí, což některé subjekty nutí jednat. Zatímco z řad americké vlády zní důrazné ne dalším uzavírkám, soukromý sektor je mnohem opatrnější. Příkladem může být společnost Apple, která v pátek oznámila uzavření některých amerických poboček právě vinou rostoucího počtu nově nakažených. Tato zpráva se v okamžiku projevila na amerických akciích, které se z růstu během krátké chvilky propadly do rudých čísel.

Pravdou je, že světové trhy mají za sebou velmi silný podpůrný motor v podobě bezprecedentně expanzivní měnové politiky. Z poslední doby pomohla zpráva Fedu, který zahájil nákupy firemních dluhopisů na sekundárním trhu. V Evropě pak na plyn šlape ECB, která v minulém týdnu poskytla bankám v rámci dalšího kola půjček TLTRO 1,3 bilionu euro. Vezmeme-li v potaz splatnost předchozích a dobrovolné splátky, celkově bylo do evropského bankovního systému dodáno v čistém vyjádření 548 miliard euro. Dostatek na to, aby se křivka sazby Euribor posunula na ještě nižší hodnoty, a (nejen) tím pokračoval - sice jen velmi pozvolný - návrat evropských finančních podmínek směrem k předkoronavirovým hodnotám.

Na mezinárodní úrovni rovněž pozorujeme postupné uvolnění podmínek. Potvrdila to data amerického Fedu, u kterých bylo v minulém týdnu vypozorováno 92 miliard dolarů ve swapových linkách, které se mimoamerické centrální banky rozhodly dále nerollovat. To by mohlo značit, že poptávka po dolarech jako bezpečné měně v době tržních turbulencí oslabuje. Některé centrální banky se proto například rozhodly využít klidnější situace a navýšit své rezervy v podobně intenzivnějších nákupů amerických dluhopisů, soudě dle dat o účtech Fedu.

Na devizovém trhu jsme v minulém týdnu pozorovali citelněji nervóznější náladu, která se projevila například na procyklických měnách. Mezi hlavní proxy této skupiny patří trojice dolarů, australský, novozélandský a kanadský, která si během posledních pěti obchodních dní připsala oslabení vůči americkému dolaru. Pod tlakem bylo rovněž i euro, což potvrdilo náš předchozí předpoklad o zastropování potenciálních zisků společné měny, a to i přes některá ekonomická data naznačující rychlejší obnovu. Spotový kurz eura tak mohl vykouzlit vrásky na čelech některých fondů, které i v minulém týdnu (k úterý 16. června) ještě více navýšily své čisté long sázky na silnější společnou měnu proti dolaru, až na nejvyšší úrovně od poloviny roku 2018.

Nervozita se nutně projevila i na bezpečných přístavech, jako je japonský jen a švýcarský frank. Je to právě japonská měna, která ve dvojici s australským (AUDJPY) a novozélandským dolarem (NZDJPY) představuje dobrý indikátor naznačující možnou změnu globální tržní nálady. Oba páry během minulého týdne zaznamenaly pokles, tedy posílení jenu jako bezpečného přístavu proti dvěma procyklickým měnám. Jestliže tento pokles bude pokračovat, a nadto i zrychlí, můžeme jej považovat za jasný signál změny tržního sentimentu směrem k mnohem větší averzi k riziku (dnes ráno oba páry mírně rostou, počkáme si však, zda tento sentiment vydrží). Ostatně, vypovídající schopnost potvrzuje například korelace párů s proxy rizikových aktiv v podobě amerických akcií nacházející se téměř na hodnotě 0,7.

Citelně slabší korelace je pak u české koruny, byť i ta reaguje na změny nálady trhů, zejména projevuje-li se i na eurodolaru. V jejím případě nedávno došlo na opětovné otestování psychologické hranice 26,50 za euro, po kterém se zhoršením globálního sentimentu došlo na odraz k vyšším hodnotám.

V nadcházejících dnech tak bude klíčová právě nálada trhů. Přikláníme se k tomu, že doba výrazného optimismu je za námi, což se nutně projeví v tlaku na riziková aktiva. V brzké době nepředpokládáme návrat eurové rally, která by společnou měnu dostala nad hranici 1,1500 EURUSD. Pod tlakem by měla zůstat i koruna, kterou navíc v polovině týdne ovlivní zasedání České národní banky. V jejím případě by námi predikovaná stabilita sazeb mohla zapůsobit pozitivně, avšak jen velmi mírně, jelikož jde o krok již dávno očekávaný. Hlavní pozornost tak bude směřovat k hodnocení dosavadního ekonomického vývoje ve vztahu k prognóze a k možnostem a podmínkám využití nekonvenčních nástrojů, došlo-li by na černý scénář výhledu centrální banky.

Stále platí, že dojde-li na citelné zhoršení globální tržní nálady, koruna by měla otestovat rezistenci 27,00 za euro. Síla averze k riziku pak ukáže, zda kurz tuto hranici hladce prolomí a zůstane nějakou dobu nad ní.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1195 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,54 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1166 do 1,1254 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,60 až 26,75 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,65 až 23,95 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

