Co nového přinesl poslední týden?

V dnešních Perličkách se jako obvykle zaměříme na to nejdůležitější z posledního týdne. Dozvíš se v něm tedy, jak vypadal trh obecně, jak se vyvíjela cena bitcoinu i jednoho z těch nejvíce rostoucích kryptoměn vybraného coinu. Mimo to se s pomocí novinek na naší TV a blogové sekci podíváme na pár zpráv, které by Tě neměly minout.

Co se tedy za minulý týden událo?

Z pohledu ceny bitcoinu a tržní kapitalizace nás z neděle na pondělí čekal poměrně značný propad, který z dolarové hodnoty celkové kapitalizace ukrojil až okolo 5 %. Tento propad však následoval přibližně stejně prudký růst, po kterém se např. bitcoin vyšplhal na svá týdenní maxima. Zbytek týdne byl potom spíše klidný, a i když celková tržní kapitalizace i tržní kapitalizace altcoinů klesaly, jednalo se o pokles v obou případech menší než 2%.

Z novinek rozhodně stojí za zmínku blížící se přechod blockchainu TRON na verzi 4.0, či spuštění trialu stakingu etherů pro 6 velkých společností Coinsensysem. Instituce v Japonsku jistě ocení nově spuštění fond od Bitfury, který se zaměřuje na investice do infrastruktury kryptoměn, konkrétně jejich těžby. Abychom se pak v budoucnu vyhnuli tzv. cryptojackingu, společnost BlackBerry a Intel připravují nový software, který by měl šanci na něj značně redukovat, dokonce až úplně eliminovat.

