Počet nových případů Covid-19 v USA stoupl na 27 700 za posledních 24H

Podle posledních statistik počet nových případů onemocnění Covid-19 USA za posledních 24 hodin stoupl na více jak 27 700 případů. Nad 20 000 se statistika pohybuje již delší dobu.7denní průměr stoupl oproti předchozímu týdnu o cca 15%. Růst o více jak 5% zaznamenalo v tomto týdnu hned 27 států Dosavadní nejvyšší hodnota 7denního průměru byla dosažena 10. dubna na hodnotě 31 630 případů.Mezi státy s největším nárůstem jsou Arizona, Florida, Kalifornie, Jižní Karolína a Texas.17 amerických států za poslední týden reportovalo pokles případů včetně Washingtonu D.C., New Yorku , Connecticutu a New Jersey.Počty hospitalizací se zvýšily ve 12 státech . Rekordmanem je Texas s růstem počtu hospitalizací od Memorial Day o plných 84%.Někteří experti varují před dále narůstajícím počtem případů. V některých státech či oblastech by se mohla situace dostat na hranu s hrozbou, že se situace vymkne kontrole.