Wall Street hledala směr, Nasdaq Composite +0,3 %

Akciové trhy v USA zakončily obchodní seanci téměř beze změny oproti včerejšímu závěru. To však neznamená, že by čtvrtek byl bez důležitých informací. První na řadu přišly údaje z Indexu filadelfského Fedu, tedy firemního očekávání v měsíci červen (27,5 b., odhad -21,4 b.). Následující data byly z oblasti nezaměstnanosti. Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti za minulý týden klesly na 1,51 milionu oproti 1,57 milionu v týdnu předešlém. Pokračujících žádosti o dávky v nezaměstnanosti i nadále klesají již 11 týdnem v řadě a to na hodnotu 20,5 milionu, tržní odhad byl 19,8 milionu.

Směrem vzhůru byly dnes nasměrovány akcie Tesly. Důvodem bylo zvýšení cílové ceny od analytika Jefferies z 650 USD na 1200 USD, TSLA +1,2 %. Cílové ceny upravili analytici taktéž u akcií Shopify z 825 USD na 1000 USD, PayPal ze 150 USD na 190 USD a Church & Dwight ze 74 USD na 85 USD.

Největší růst zaznamenal energetický sektor (Occidental Petroleum +3,3 %, Exxon +0,5 %) a na opačné straně se nacházel zdravotnický sektor (Abbvie +0,5 %, Gilead Sciences +0,4 %).

Nejlépe se vedlo černému zlatu. Ropa v červnu těží z opětovně rostoucí produkce a zároveň i zvyšující se poptávkou, která se již dostala na 90 % původní hodnoty. Každý týden v měsíci červen rostly zásoby o 1,4 milionu barelů. Ropa WTI +2,2 % a ropa Brent +1,7 %. Zlato dnes propadlo o 0,1 % a obchodovalo se za 1725 USD za unci.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (26.079 b.), S&P 500 posílil o 0,1 % (3.115b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,3 % (9.943 b.)