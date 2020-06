ČEZ stále zvažuje vstup do telco sektoru

Zpráva není nová a ČEZ by měl díky již existující široké optické síti a malému MVNO slušnou startovní pozici s investičními požadavky pod úrovní dalších potenciálních uchazečů (Sazka, ČRa). My bychom ale viděli dosažení dostatečné návratnosti na malém a saturovaném českém trhu jako obtížné. Takový vstup by měl pravděpodobně větší negativní dopady na stávající operátory včetně O2 ČR a potenciálně negativní dopady na rozvoj sítí 5G (kvůli omezení investic ze strany stávajících operátorů) než pozitivní dopady do hospodaření ČEZ.

Petr Bártek, analytik České spořitelny