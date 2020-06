Ekonomický kalendář: Trhy nereagují na nárůst geopolitického napětí

Shrnutí:

Geopolitické napětí v Asii roste

Guvernér Powell vystoupí před Sněmovnou reprezentantů

Čekáme na zásoby ropy v USA

Trhy zatím příliš nereagují na nárůst geopolitického napětí v Asii. Tamní hlavní indexy zakončily seanci v pozitivním teritoriu (kromě japonského Nikkei) a do zelených čísel otevřela také Evropa. Náladu zhoršil střed mezi indickými a čínskými vojáky na společné hranici a nepomohlo ani odmítnutí návrhu Jižní Koreje na deeskalaci napětí se Severní Koreou. Trhy se zatím přes problémy přenesly a nenechaly si přerušit pozitivní vývoj s podporou Fedu v zádech. Nicméně vývoj situace by se mohl do obchodování na trzích promítnout už v brzké době.

Dnes opět vystoupí guvernér Powell v Kongresu, nicméně je nepravděpodobné, že by přinesl nějakou zásadní informaci, která by už včera nezazněla. Na programu jsou také data z trhu s bydlením v USA a pravidelné týdenní zásoby ropy z pera DoE.

11:00 - eurozóna, CPI inflace za květen (final).

Hlavní výsledek. Preliminary release: 0.1% YoY

Jádrový ukazatel. Preliminary release: 1.1% YoY

14:30 - US, data z trhu s bydlením za květen.

Stavební povolenky. Expected: 1225k. Previous: 1066k

Započaté stavby nových domů. Expected: 1093k. Previous: 891k

14:30 - Kanada, CPI inflace za květen. Expected: 0% YoY. Previous: -0.2% YoY

16:30 - DOE report stavu zásob ropy v USA

Ropa. Expected: +0.5 mb

Destilovaná paliva. Expected: +2.65 mb

Benzín. Expected: -0.2 mb

18:00 - Vystoupení guvernéra Powella v Kongresu. Powell se dnes objeví před Sněmovnou reprezentantů, aby informoval o posledním vývoji měnové politiky Fedu. Včera před Bankovní komisí ocenil fiskální podporu vlády, ovšem varoval, že ekonomika potřebuje další podporu. Měl by přinést podobnou zprávu jako včera, takže dopad události na trhy by neměl být výrazný.