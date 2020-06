Graf dne: Pokud se riziko na trzích bude zvyšovat, tak růst USDBRL má nemalý potenciál

Finanční trhy mají za sebou několik týdnů výjimečného růstu, který na mnoha instrumentech anuloval předchozí "koronavirový" propad. Žádný strom však neroste do nebe. Vývoj reálné ekonomiky má za finančními trhy notné zpoždění a hrozící druhá vlna koronaviru zvyšuje rizikovou averzi. Pár USDBRL by mohl být jedním z instrumentů, které by mohly na přetrvávající nejistotě výrazně profitovat. Brazílie patří k zemím nejvíce postiženým koronavirem. I přes dramatický nárůst počtu onemocnění však brazilský real v posledních týdnech výrazně posílil. Pár USDBRL oslabil až o 19 % a i přes šestiprocentní korekci nemá před sebou silné překážky dalšího růstu. Rizikovou averzi potvrzují také další oslabující měny Emerging Markets. Brazílie patří mezi ekonomiky závislé na vývozu komodit a Čína je jejím největším zákazníkem. V případě zhoršující se ekonomické situace v nejlidnatější zemi světa by byl tlak na oslabování BRL největší.

Pár USDBRL v posledních týdnech výrazně oslabil. I přes korekci v posledních seancích by při růstu rizikové averze mohl mít stále potenciál k růstu. Zdroj: Bloomberg