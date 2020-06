BP odepíše ve 2Q20 až 17,5 mld. USD a snižuje své cenové projekce do roku 2050

Vedení britského ropného gigantu BP uvedlo, že snižuje své dlouhodobé projekce pro vývoj cen ropy až do roku 2050 Koronavirová krize uspíší přechod k nízkoemisním zdrojům energií Vedení nyní počítá s průměrnou cenou Brentu až do roku 2050 na úrovni 55 USD za barel Ceny zemního plynu by se měly pohybovat v průměru kolem 2,9 USD . Nové odhady jsou 27 respektive 31% pod odhady z loňského roku. Podle vedení se zdá, že dopady koronavirové krize budou trvalejší povahy.Také v souvislosti s novou projekcí vedení firmy uvedlo, že pro 2Q roku odhaduje odpisy v celkové výši kolem 13 - 17,5 mld. USD . Podle vedení není možné rozsah odpisů zcela přesně definovat. Akcie BP v reakci na zprávu oslabují o cca 5%.