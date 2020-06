Shoda Británie s EU. Pro libru však ne zrovna pozitivní

Zástupci Velké Británie a Evropské unie se v závěru minulého týdne shodli na neprodloužení tranzitního brexitového období. Tato při pohledu na dosavadní jednání až vzácná shoda není pro libru úplně pozitivní. V kombinaci s dnes ránou evidentní rizikově averzní náladou světových trhů bychom tak měli být svědky dalšího rozšíření nedávných librových ztrát.

Velká Británie mohla Evropskou unii do konce června požádat o prodloužení tranzitního období až za konec letošního roku. Podle pátečních informací se tak však nestane, na čemž se shodl místopředseda Evropské komise Šefčovič a člen britského kabinetu Michale Gove. Britská vláda se evidentně drží svého dosavadního závazku odejít z evropského bloku – s obchodní dohodou nebo bez ní – ihned po 31. prosinci. V dalších měsících bude tím pádem potřeba, aby jednání byla ještě intenzivnější než doposud. Jak totiž uvedl brexitový vyjednavač EU Michel Barnier, obchodní dohoda musí být hotova do října, aby byl dostatek času na její ratifikaci v parlamentech obou zúčastněných stran.

V minulém týdnu britská libra celkově oslabovala vůči euru i dolaru, přičemž zpráva o neprodloužení tranzitního období k tomuto vývoji také přispěla. Na to navazoval vývoj na opčním trhu, kde byla, uvažujeme-li strategii risk reversal, umocněna poptávka po zajištění proti oslabení libry. Stalo se tak nejen v kratších tenorech, ale i těch delších blížících se ke konci roku. Obchodníci se na základě dostupných informací patrně začínají připravovat na možnost tvrdého obchodního brexitu, který by byl spojený se zavedením cel a kvót.

Co sledovat tento týden?

Během tohoto týdne budeme z pohledu na libru sledovat hned několik události. Tou první bude pokračující brexitové vyjednávání, kterého se tentokrát již dnes zhostí britský premiér Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve čtvrtek pak zasedá Bank of England, u níž je očekáváno navýšení programu kvantitativního uvolňování. Zaměříme se také na komentáře k vývoji britské ekonomiky ve spojitosti s koronavirem, na což bude navazovat i možnost zavedení záporných úrokových sazeb.

Při pohledu na tržní očekávání je patrné, že sázkaři na úroky pod nulou se opravdu najdou, přičemž „v kurzu“ je především termín březen a červen 2021. Jde však prozatím o menšinovém sázky, tudíž nečekáme, že by je libra začala jakkoliv citelně zaceňovat do své ceny.

Zajímavé bude také dění na straně dolaru a eura. V případě zelených bankovek bude klíčové, zda budou pod tlakem dalšího všeobecného oslabení. Stále platí, že nevěříme v začátek výrazného medvědího trhu americké měny. Ostatně, že dolar ještě neřekl poslední slovo, potvrdil i minulý týden, kdy mu škobrtnutí dosavadní risk-on tržní nálady pomohlo k ziskům jak ve vyjádření dolarového indexu, tak i proti euru. Dnes ráno se situace, jak se zdá, bude opakovat. Americká měna jakožto bezpečný přístav by si tak měla připsat plusové body.

Co se týče eura, to bude v příštích dnech reflektovat zejména summit EU. Na něm se bude jednat o plánu koordinované fiskální podpory, který Evropská komise představila na konci minulého měsíce. Již dnes je jasné, že souhlas všech 27 států nebude snadno dosažitelný, jelikož existují státy vymezující se především proti pomoci v podobě grantů.

Již dříve jsme uvedli, že pro konec druhého kvartálu vidíme možnost oslabení libry především vůči euru, a to až k hranici 0,91 EURGBP (konkr. k rezistenci 0,9083 EURGBP). Na librové straně bude klíčové, jak obchodníci vyhodnotí výstup z jednání britských a evropských zástupců. Patrně se ale nedočkáme ničeho, co by libře pomohlo k okamžitému posílení pod hranici 0,89 EURGBP či nad 1,2600 GBPUSD. Od Bank of England pak čekáme spíše holubičí výstup, byť například navýšení programu QE je již v cenách trhu zaceněno. O to větší reakci bychom mohli čekat na komentáře k výhledu či sazbám.

Záležet bude také na globální tržní náladě. Dnes ráno to prozatím vypadá, že světové trhy vkročí do nového týdne s poměrně silnou averzí vůči riziku. To by vzhledem k záporné korelaci páru EURGBP s rizikovými aktivy, které pro naše potřeby identifikujeme s hlavními americkými akciovými indexy, představovalo další negativní faktor pro libru. To samé platí u páru proti dolaru.

Britská měna by tak dnes měla otestovat rezistenci 0,9008 EURGBP, kterou by při silné globální risk-off náladě mohla hravě prolomit. Podobně věříme i v prolomení supportu 1,2475 GBPUSD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1240 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,19 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1263 do 1,1358 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,62 až 26,76 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,47 až 24,74 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.