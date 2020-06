Mnuchin (US MF): Znovu už ekonomiku zavřít nemůžeme

Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na růst počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19 v některých US státech , že další uzavření ekonomiky pro boj s nákazou už v podstatě nebude možné respektive to nebude přípustné řešení. První uzavírka podle Mnuchina ukázala, že takový krok sám o sobě jen vytváří další nebezpečí a prohlubuje celkové škody a to nejenom ty ekonomické. Reakce na první vlnu nákazy byla v tomto ohledu cennou zkušeností.Mnuchin také uvedl, že je připraven jednat v Kongresu o dalších podpůrných fiskálních výdajích, jež by mohly podpořit ekonomiku, pokud by se to ukázalo potřebným. Administrativa je připravena žádat Kongres o další podporu pro pracující a bude se snažit všem také práci a tím i příjem zajistit.