HSBC: Oživení bude nejspíše ve tvaru vlnovky. V nejlepší pozici jsou rozvinuté asijské země jako Singapur, Taiwan, Jižní Korea

Často se v poslední době řeší tvar respektive průběh očekávaného globálního ekonomického oživení. Bude to ve tvaru písmene "V" a nebo snad "U"? Analytici banky HSBC očekávají spíše něco ve tvaru "vlnovky".Podle analytiků bude oživování do nového normálu probíhat až do konce příštího roku. Celkově se oživení vyprofiluje na podobnou ale o něco nižší trajektorii oproti předkoronavirové krizi.Podle analytiků banky jsou nyní v nejlepší pozici pro kapitalizaci oživení především ekonomiky Číny a obecně průmyslových asijských zemí jako jsou Jižní Korea, Singapur či Taiwan. Ekonomiky eurozóny , rozvíjejících se trhů, nárazníkových států a menších ropných producentů nebudou tak pružné.Hlavním rizikem je především opakování v šíření nákazy případně chybná politická rozhodnutí reagující na vzniklou krizi. Výzvy přetrvávají v otázce celkové solventnosti a dostatku likvidity v systému.Vlády a centrální banky mají stále ještě dostatek prostoru pro další stimulaci a zmírňování měnových podmínek na trzích. Trhy obecně jsou více než kdy jindy připravené absorbovat mnohá dřívější finanční a fiskální tabu.Investoři z druhé strany budou muset usilovněji hledat cesty diverzifikace a ochrany svých aktiv.Z dlouhodobého hlediska analytici HSBC stále favorizují především globální akciové tituly a dluhopisy s vyšším úročením. Klesající výnosy státních dluhopisů rozvinutých zemí podporují další atraktivitu akciových trhů krytých navíc snížením rizika ze strany zmírňování některých regulací. Kreditní rizikové prémie se zdají být celkem atraktivní a to především u výše zmíněných rozvinutých asijských zemí.