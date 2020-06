Dentisté táhnou oživení a akcie jsou vlastně pozadu

Z určitého pohledu je současné situace jasná. Záměrně jsme utlumili ekonomiku. U epidemie jsme zaspali a neměli jsme pak už moc na vybranou, píše na svém blogu o stavu, ve kterém se nachází Spojené státy, ekonom Tim Duy. Podle něj se dalo lehce předpovědět, co po uzavření ekonomiky nastane – prudký růst nezaměstnanosti, pokles spotřebitelských výdajů. Součástí tohoto plánu ale bylo udržení příjmů domácností tak, aby „peníze v ekonomice dál proudily“. To se podle ekonoma povedlo díky vládním transferům, i když se objevily problémy třeba v distribuci pomoci. Nyní se dá čekat, že nastane první fáze oživení, která bude rychlá. Otázkou je, jak budou vypadat fáze další.

Podle Duye zůstane velká část amerického hospodářství v útlumu. Bude tak nadále potřeba federální pomoci a podpory. Zejména musí být zajištěno, „aby peníze dál proudily k domácnostem“. Ovšem „republikáni se pokouší od fiskální podpory stáhnout co nejdříve“. Duy podle svých slov doufá, že jde jen o hru pro veřejnost. Podobný postoj ale začínají zastávat i někteří demokraté a celkově to zhoršuje očekávání. Podle ekonoma přitom není důvod, aby se diskuse o stáhnutí pomoci vedla dříve, než se oživení postaví na pevné nohy. Pokud je vedena nyní, působí kontraproduktivně.



Co kdyby vláda podporu udržela a Fed „dál držel nohu na plynu “? Duy poukazuje na to, že v posledních dnech se situace změnila k horšímu kvůli celonárodním protestům, demonstracím a nepokojům. Nejlepším scénářem je podle Duye možnost, že by se přeměnily na demonstrace poklidné.Nejhorší možností je, že americký prezident proti nim pošle vojenské síly. Ekonom píše, že by o takové možnosti nejradši vůbec nepřemýšlel, ale „je na stole“. Jestliže by k něčemu takovému došlo, situace by spíše eskalovala, což by se projevilo na spotřebě a oživení by zpomalilo. V neposlední řadě by se pak kvůli shromažďování velkého počtu osob mohla změnit dynamika epidemie.Současné situace v USA si všímá i Tyler Cowen, který hovoří o „oživení taženém dentisty“. Poukazuje totiž na to, že poslední čísla týkající se tvorby pracovních míst ukazují, že k ní výrazně přispěl sektor zdravotní péče a v jeho rámci ordinace dentistů. Ekonom Scott Sumner zase poukazuje na to, že recese trvala v USA dva měsíce a nebyla způsobena jen oficiálními restrikcemi. Ukazují to podle něj data ze začátku května, kdy byly restrikce v řadě velkých států ještě v platnosti, ale firmy byly kreativní a dovedly své aktivity přizpůsobit.Sumner si všímá i toho, že řada analytiků a ekonomů hovoří o tom, že akciový trh se odtrhl od toho, jak vypadá situace běžných Američanů. Ekonom s tím souhlasí, ale na věc se dívá z opačného pohledu. Poukazuje totiž na to, že osobní příjmy ve srovnání s únorem „dramaticky vzrostly“, ale index S&P 500 ve srovnání s únorem žádné zisky nevykazuje.Zdroj: The Fed Watch, The Money Illusion, The Marginal Revolution