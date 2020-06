Ekonomický kalendář: Obchodníci čekají na večerní zasedání Fedu

Shrnutí:

Evropské indexy otevřely do zisku

Večer jsou na programu výsledky zasedání Fedu

OECD zveřejňuje nové ekonomické projekce

Rally na akciových trzích včera zpomalila, ale Evropa se hned po otevření dostala zpět do pozitivního teritoria. Obchodníci by však měli pamatovat na večerní zasedání Fedu. Trhy se tak mohou dostat do "čekacího" módu a do té doby by mohlo být obchodování prosté nějakých výraznějších pohybů.

Makrodata

11:00 - OECD zveřejňuje výhled na další vývoj globální ekonomiky.

14:30 - USA, CPI inflace za květen.

Expected: 0.2% YoY. Previous: 0.3% YoY

Jádrový ukazatel: Expected: 1.3% YoY. Previous: 1.4% YoY

3:30 - DOE report z pracovního trhu.

Change in oil inventories. Expected: -1.5 mb

Change in gasoline inventories. Expected: -0.1 mb

Change in distillate inventories. Expected: +2.9 mb

20:00 - Rozhodnutí o sazbách FOMC. Večerní rozhodnutí o sazbách je bez pohyby fundamentem dne. Sazby zůstanou velmi pravděpodobně na současných úrovních a komentáře k trhu budou nadále velmi opatrné. Během tiskové konference guvernéra Powella (začátek ve 20:30) by mohly padnout zajímavé dotazy ohledně navyšování bilance centrální banky a také tvaru výnosové křivky.

Projevy centrálních bankéřů