Češi mají v bankách 3 biliony korun, které jim požírá inflace

Češi v důsledku krize okolo COVID-19 šetří výrazně více než dříve. Objem vkladů českých domácností v bankách se za posledních 20 let více než ztrojnásobil a blíží se 3 bilionům korun. V důsledku stávající vysoké inflace a nízkého zhodnocení depozit však peníze ztrácí výrazně na hodnotě. Češi tak obrací svou pozornost jinam.

Češi šetří nejvíce za posledních dvacet let

Ze statistik zveřejněných Českou národní bankou vyplývá, že vklady domácností u komerčních bank letos v dubnu výrazně stouply. Češi v tomto měsíci šetřili nejvíce minimálně za posledních 20 let. Průměrná celková úložka domácností u bank od počátku roku 2000 činí 10,5 miliardy korun. Letos v dubnu však vložili Češi do bank více než 56 miliard korun, objem byl tedy oproti průměru více než pětinásobný.

Podobný vývoj bylo možné zaznamenat i v dalších evropských zemích, kdy například Francouzi měsíčně ukládají u bank okolo 3,8 miliardy eur, v březnu to ale bylo 20 miliard. Podobně se střadatelé chovali také v koronavirem těžce zkoušené Itálii.

Měsíční změny vkladů domácností v bankách od roku 2000 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze časových řad ARAD České národní banky

Nebylo co kupovat

Důvodů je několik, všechny ale nepříliš překvapivě souvisí se situací, která nastala v důsledku pandemie koronaviru. Kvůli zaváděným restrikcím byly zavřené mnohé obchody, ale také fabriky a další provozovny a za spoustu statků a služeb tak nebylo možné utrácet. Domácnosti také v době krize začaly více šetřit ve snaze vytvořit si finanční rezervu nebo naopak v době snížených příjmů nevyčerpat dříve vytvořenou finanční rezervu příliš rychle. Dalším důvodem bylo ukončování ztrátových investic klientů bank například v podílových fondech a jejich převod na vklady a vliv měla také přímá pomoc domácnostem ze strany státu například formou ošetřovného.

Vklady v bankách dosahují téměř 3 bilionů korun

Češi tak od počátku nového milénia své vklady v bankách již více než ztrojnásobili. Zatímco na začátku roku 2000 činily vklady domácností v bankách něco málo přes 800 miliard korun, v roce 2010 už to byl dvojnásobek této částky a aktuálně se již objem vkladů domácností u bank blíží hranici 3 bilionů korun.

Vklady domácností v bankách od roku 2000 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze časových řad ARAD České národní banky

Sazby na spořicích produktech jen lehce nad nulou, úspory decimuje inflace

To, že v dobách zvýšené nejistoty více šetříme, je naprosto pochopitelné a správné. Je však potřeba si uvědomit, že naše úspory na běžných, spořicích účtech a termínovaných vkladech v bankách významně znehodnocuje inflace. Míra inflace byla v dubnu v České republice nejvyšší v celé Evropské unii – 3,2 %.

Zároveň celá řada bank na začátku června přistoupila ke snížení úrokových sazeb u spořicích produktů. Řada bank pak snížila sazby z depozit již v předchozích měsících a reagovala tak na opakované snížení základní sazby vyhlašované Českou národní bankou až na 0,25 %. Průměrná výše úrokové sazby na bankovním spořicím účtu s úložkou ve výši 100.000 korun tak dle informací z webu finparada.cz aktuálně činí 0,5 % p.a., v případě termínovaného vkladu na 1 rok se stejně velkou úložkou je to dokonce jen 0,24 % p.a. Při zohlednění inflace ve výši 3,2 % to znamená, že pokud necháme ležet 100.000 korun na spořicím účtu v bance, zchudneme za rok o 2.700 korun.

Zájem o investování roste

Češi jsou mimo jiné i z historických důvodů ve financích spíše konzervativní, jsme opatrní a neradi se pouštíme do rizikovějších investic. Proto jsme si tolik oblíbili bankovní termínované vklady a spořicí účty. Na druhou stranu jsme národem velice učenlivým, naše chuť a zájem o investování tak neustále roste. Významnou roli v tom sehrává stávající situace, kdy vyhlídky na lepší úročení bankovních depozit jsou mizivé. Vždyť kdo by chtěl, aby mu z jeho těžce vydělaných peněz každý rok „užírala“ inflace? Bereme tak finanční budoucnost do svých rukou a hledáme produkty, které přinesou zajímavé zhodnocení při nízké míře rizika.

Pozornost lidí se obrací k nemovitostem

Požadavky bezpečného přístavu splňují pro mnohé investice do nemovitostí. Nemovitost je hmotným statkem, na který si můžeme kdykoliv sáhnout. Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech stabilně rostou, jsou poměrně dobře předvídatelné a bez výraznějších výkyvů. Všechny tyto faktory z nich dělají oblíbenou investici, která chrání peníze před inflací. Místo nákupu nemovitosti napřímo je navíc možné zvolit jednodušší a levnější řešení, kterými jsou investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi.

