Primoco řídilo svůj dron na druhé straně zeměkoule, získalo rekord

Český výrobce bezpilotních letadel, společnost Primoco UAV SE, v minulém týdnu provedl opakované lety svého bezpilotního letounu One 150 u zákazníka v jihovýchodní Asii, přičemž řízení letounu probíhalo ze sídla společnosti v pražském Radotíně na vzdálenost 9 659 km. Šlo o unikátní událost vynucenou zákazem cestování zapříčiněným pandemií onemocnění Covid-19.

Bezpilotní letouny Primoco UAV One 150 z produkce radotínské společnosti představují technologickou špičku ve svém oboru, která dosahuje výkonů znatelně převyšujících konkurenci. To potvrdil i minulý týden, kdy společnost na dálku završila modernizaci letounů One 150 u zákazníka v jihovýchodní Asii a následně zahájila ve spolupráci s tamním partnerem i letový provoz. Protože ale servisní tým nemohl kvůli uzavřeným hranicím k zákazníkovi přicestovat, proběhly všechny činnosti dálkovým způsobem. Letoun byl zkalibrován a posléze i letově provozován na vzdálenost 9 659 km. Ve své třídě jde o světové prvenství, které potvrzuje technologickou vyspělost českého letounu, a rovněž i národní a světový rekord. V letošním roce společnost Primoco UAV SE plánuje uvést ještě několik novinek, včetně integrace speciálních a v ČR i celosvětově na dronech dosud nepoužívaných systémů do letounu.

Generální ředitel společnosti Primoco UAV SE Ladislav Semetkovský k tomu dodává: „Pandemie Covid19 před nás klade nové výzvy, a jsem velmi rád, že se nám je daří překonávat s pomocí skvělých schopností našich zaměstnanců i s využitím pokročilých technologií. Díky také skvělé podpoře našeho obchodního partnera v teritoriu i pochopení leteckých autorit se podařilo dosáhnout prvenství, které má dramatický dopad na celosvětové schopnosti bezpilotních letounů. Bez nadsázky lze říci, že náš letoun One 150 zákazníkům hledajícím pozorovací a monitorovací platformu nabízí tytéž schopnosti, jako mnohonásobně dražší vojenské drony. Ověření dálkového řízení letounů v praxi zásadně rozšiřuje možnosti nasazení této techniky v oblasti monitoringu rozlehlých oblastí.“

Šéfpilot společnosti Radek Suk, který provedl všechny dálkové lety, je zhodnotil následovně: „Schopnost dálkového ovládání letounu byla součástí výbavy strojů One 150 od počátku vývoje stávající konfigurace, mělo ale jít o bezpečnostní zálohu. S týmem naší společnosti jsme během pouhého týdnu připravili ostrý start systému dálkového ovládání u zákazníka. Celý systém během přípravy i letů fungoval dle očekávání. To je dáno primárně velmi pokročilou automatizací, neboť náš letoun dokáže autonomně vykonat vzlet, plánovaný let i přistání. Dálkovým řízením jsme v reálném prostředí ověřili další unikátní schopnost našeho letounu One 150, kterou nedisponuje žádný z našich konkurentů v dané třídě.“

Česká společnost Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 150, který je schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Ke klíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž 15 hodin, dolet 2 000 km, cestovní rychlost 100-150 km/h, užitečný náklad 30 kg a plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně. Letouny společnosti jsou v provozu na třech kontinentech. Primoco UAV je veřejně obchodovatelná společnost na Burze cenných papírů Praha, trh PX START.

Foto: Instagram Primoco UAV