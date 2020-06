Avast si už myslí na místo v benchmarku, podpořila jej karanténa

Společnost na kybernetickou bezpečnost Avast by se již brzy mohla připojit k benchmarkovému indexu Velké Británie FTSE 100 v rámci revize v tomto týdnu. Avast se tak řadí mezi vítěze v éře karantény.

Od doby, kdy trh dosáhl v březnu svého dna, se hodnota jeho akcií téměř zdvojnásobila. Podle Bloombergu navýšil Avast svou tržní kapitalizaci na 5,1 miliardy liber, čímž je v současné době větší než asi pětina společností na indexu FTSE 100.

"Avast působí v aktuálním prostředí a povýšení do FTSE 100 je téměř jisté, a to sotva dva roky po počáteční veřejné nabídce akcií této společnosti," uvedl v e-mailu Russ Mold, investiční ředitel společnosti AJ Bell. "Spotřebitelé si stále více uvědomují riziko ztráty dat a soukromí, i když se Avast stále snaží dostat se z problému ochrany osobních údajů."

Akcie české společnosti začátkem letošního roku klesly po zprávě, že její marketingová dceřiná společnost Jumpshot prodávala citlivá data zákazníků. Avast se rozhodl tuto divizi zavřít za cenu asi 25 milionů dolarů. Akcie od té doby vyrovnaly většinu svých ztrát, i díky tomu, že práce na dálku během karantény přinesla Avastu nárůst tržeb.

"Jak čím dál více lidí pracuje z domova a samozřejmě používá domácí počítače, začali u zákazníků, kteří si stahují bezpečnostní balíčky, fakturovat víc," komentoval Helal Miah, analytik u The Share Center. „Trh tak může reflektovat dlouhodobou změnu pracovních vzorců.“

Podle směrnic společnosti FTSE Russell je jakýkoli akciový titul, která klesne na 111. pozici nebo nížší automaticky odstraněn z FTSE 100, zatímco jakákoli položka, která je na 90. nebo vyšší pozici, se k indexu připojí. Podle mluvčí London Stock Exchange Group budou indikativní změny indexu zveřejněny v pondělí po uzavření trhu. Konečné oznámení bude založeno na závěrečných úterních cenách, zveřejněné po uzavření trhů ve středu s účinnosti od 22. června.

Začlenění Avastu do indexu FTSE 100 by bylo prvním případem, kdy by se k tomuto benchmarku připojila firma se sídlem v jednom z bývalých evropských sovětských satelitů. Převážná většina společností v indexu má sídlo v Británii nebo Irsku, až na některé výjimky, včetně ruské Polymetal International a mexického Fresnillo.

Ale pro některé britské tituly je obtížné se v benchmarku udržet. V září došlo k sesazení maloobchodníka Marks & Spencer a čeká se, že bude sesazena i Centrica, jejíž akcie v posledních letech klesly. Podle Miaha z The Share Center jde o posun od společností zaměřených na Velkou Británii směrem k nadnárodním firmám, jako je Avast.

Bez ohledu na koronavirus by Avast do indexu „stejně někdy vstoupil,“ řekl. "Je na rostoucím trhu a je to podnik, který si vede dost dobře."

Zdroj: Bloomberg