Ekonomický kalendář: Pozornost se soustředí na politiky

Shrnutí:

Trump vyhrožuje zapojením armády kvůli nepokojům v USA

Australské HDP by v Q1 2020 mělo klesnout o 0,3 %.

Ekonomický kalendář je v úterý takřka prázdný. Nemáme před sebou žádné důležité makro. V 9. hodiny byla zveřejněna revize vývoje českého HDP, které klesalo méně, než se čekalo - o 3,3 % (první odhad -3,6 %). Ropa by dnes mohla zaznamenat zveřejnění statistik zásob API, ale situace na ropě se postupně uklidňuje a nečekáme v reakci na data výrazný pohyb. Více čekáme od politických událostí globálního charakteru. Dopoledne Čína popřela včerejší zprávu Bloombergu o zastavení dovozu některých zemědělských komodit. Téma vztahů mezi USA a Čínou by však mělo rezonovat i nadále. Trhy také budou sledovat další kolo rozhovorů mezi Velkou Británií a EU a také nepokoje v USA. Trump pohrozil odpovědí armády, aby zajistil klid v ulicích. Mohl by také vyhlásit stanné právo, pokud by se situace zhoršila.

Evropská seance

8:30 - Švýcarsko, maloobchodní prodeje za duben. Expected: -4.9% YoY. Previous: -5.6% YoY

9:00 - Česká republika, report HDP za Q1 2020 (revize). First release: -3.6% QoQ. Result: -3.3% QoQ

10:00 - Norsko, výrobní PMI za duben. Expected: 56 pts. Previous: 42 pts

22:40 - API report stavu zásob ropy. Expected: -1 mb. Previous: +8.7 mb

Asijská seance

3:30 - Austrálie, HDP report za Q1 2020. Expected: -0.3% QoQ

3:45 - Čína, výrobní PMI za květen. Expected: 47.3 pts. Previous: 44.4 pts