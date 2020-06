Průzkum mezi CFO: DJIA nejdříve znovu otestuje koronavirové dno na 19 000 bodech, než bude schopen opětovně růst na nová maxima

Podle průzkumu agentury CNBC mezi finančními řediteli US firem akciové trhy nejdříve budou opětovně testovat koronavirová minima, než budou schopné opětovně růst směrem k novým maximům.Plných 51% finančních ředitelů odhaduje, že prestižní DJIA bude nejdříve testovat koronavirové minimum na úrovni 19 000 bodů. Nejpesimističtější v této skupině jsou finanční ředitelé firem z regionu EMEA (Europe, Middle East and Africa), kde takový vývoj očekává až 70% respondentů.Pouze 22% dotázaných očekává, že indexy mohou dále růst ( DJIA směrem k 29 000 bodů) aniž by nejdříve testovaly zmíněná koronavirová minima.V rámci USA 46% respondentů věří v pokles trhů, ale plných 33% míní, že nejdříve přijde nové historické maximum.Podle mnoha respondentů je velmi obtížné spojovat aktuálně probíhající akciovou rallye s nějakými reálnými ekonomickými ukazateli. Plných 20% respondentů v EMEA a Severní Americe si vůbec není jisto dalším směrem vývoje amerických akciových trhů. V rámci Asie je takový podíl dokonce na 37%. 44% asijských respondentů počítá, že nejdříve dojde k testu nových minim.2/3 US respondentů podporuje další kolo vládních stimulů. Plných 85% je ale proti případnému zavedení negativních sazeb ze strany 80% respondentů se obává poklesu poptávky amerických spotřebitelů. 46% sevoroamerických respondentů očekává oživení subdodavatelských vazeb během 3-6 měsíců.67% severoamerických respondentů očekává, že Donald Trump obhájí svůj prezidentský post i pro druhé volební období.