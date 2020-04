Zlevní kvůli koronaviru v Česku nemovitosti? Otázka za miliony

Zaprvé, pokud se někomu protáčely panenky z toho, jak centrální banky po minulé krizi rozjely své rotačky, musí nyní padat do mdlob. Ve Spojených státech najeli na objemově neomezeně kvantitativní uvolňování. Čili objemově neomezené tištění nových dolarů . Ty sice nejdou přímo do oběhu, ale zato v reálné ekonomice stlačují úrokové sazby , takže spoření či dluhopisy budou po této koronakrizi ještě méně výnosné než po krizi finanční z doby před deseti lety . Dále tak stoupnou choutky investorů po celém světě investovat do přece jenom stále poměrně solidně vynášejících nemovitostí