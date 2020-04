Blockchainové investice do energetického průmyslu závratně rostou

Podle nové zprávy zveřejněné společností Premium Market Insights ( PMI ) má globální investice do blockchainové technologie na energetických trzích do roku 2025 dosáhnout až 34,7 miliard dolarů . V roce 2016 byla stejná oblast odhadovaná na pouhých 156,5 milionu USD , to znamená, že se u sektoru očekává růst o 82 procent během jediného roku.