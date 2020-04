Graf dne: Počet obětí koronaviru v USA by měl kulminovat v polovině dubna

Americký prezident Donald Trump, včera varoval, že následující dva týdny budou z pohledu šíření pandemie koronaviru velmi těžké. Počet nakažených by měl výrazně vzrůst společně s počtem obětí. Vládní odhady hovoří o tom, že by se celkový počet obětí mohl vyšplhat až na 240 tisíc. Nejvyšší smrtnosti by mohlo být dosaženo v polovině dubna, kdy by denní počet mohl kulminovat na 2200 obětí. V případě negativního vývoje by se však mohl dostat až k úrovni 2500 obětí. Pokud by se situace naopak vyvíjela nad očekávání dobře, tak by denní počet obětí mohl kulminovat v rozmezí 1200 - 1300. Dopad pandemie v USA je kriticky důležitý pro další vývoj na finančních trzích. V případě negativního vývoje se můžeme dočkat poklesu akciových trhů a naopak růstu USD. Pokud se naopak bude situace vyvíjet pozitivně, tak akcie by už to nejhorší mohly mít za sebou a dolar by mohl sestoupit z výšin.

Graf znázorňuje očekávaný denní počet obětí koronaviru v USA. Modrá čára značí dosavadní vývoj a červená čára ukazuje středovou projekci dalšího vývoje. Šedé čáry jsou limitami prognózy. Zdroj: Bloomberg