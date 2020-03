Dolarová úleva snížila volatilitu FX světa. Ale na jak dlouho?

Implikovaná volatilita světového devizového trhu měřená indexem banky JPMorgan se vyšplhala na nejvyšší hodnoty od roku 2011. V posledních dnech sice sestoupila z lokálních maxim o něco níže, stále se však drží více než tři procentní body nad pětiletým průměrem. Bude fáze uklidnění pokračovat nebo lze čekat další spike měnových výkyvů?

Devizová volatilita vzrostla společně s nervozitou na světových trzích, která stála za výprodejem rizikových i bezrizikových aktiv, a nadto byla umocněna nízkou likviditou. To je charakteristický úkaz během tzv. medvědího trhu. Klíčovou proměnou forexových výkyvů byla celosvětová poptávka po dolarech, resp. dolarové likviditě, ať už v rámci prodejů či deleveragingu. Zájem o zelené bankovky se podařilo „zkrotit“ až díky zásahům americké centrální banky, která tak potřebné dolary dodala nejen na domácí, ale i zahraniční trh. Obdobné dodávky (nedolarové) likvidity pak provedla/umožnila v rámci vlny akomodace světové měnové politiky i většina ostatních centrálních bank.

To, že likviditní injekce zafungovaly, potvrdila stabilizace eurodolarových a librodolarových basis swapů. U japonského jenu jsme sice pozorovali obdobný posun, avšak dolarová prémie je stále na vyšších úrovních, než byla před hlavním náporem dolarové poptávky. Částečná stabilizace je pak vidět i u spreadů dolarových sazeb FRA ve srovnání s bezrizikovou OIS sazbou.

Oblastí, kde nervozita prozatím zůstává, je krátkodobé financování amerických firem prostřednictvím komerčních cenných papírů. Potvrzuje to nadále vysoký spread mezi sazbou LIBOR (podniky ji používají jako „referenční“ při emisích commercial papers) a OIS či spread mezi výnosem 90denních nefinančních „AA“ commercial papers a tříměsíční dolarovou OIS sazbou. Zde však očekáváme stabilizaci během příštích dní, a to díky konkrétním programům dodávky likvidity ze strany Fedu, které se dosud nerozjely „naplno“ (stane se tak až v dubnu).

Největší výkyvy v době (prozatímního?) vrcholu poptávky po dolarové likviditě zaznamenala norská koruna a britská libra. Spotový kurz obou měn patří do šestice nejvíce oslabujících vůči dolaru za poslední měsíc, přičemž NOK drží jasné prvenství. Minulý týden však přinesl obrat. Norská koruna a britská libra se tehdy naopak zařadily k nejvíce posilujícím měnám vůči USD v rámci skupiny G10. Stále však platí, že na pozadí toho existují proměnné nahrávající slabším pozicím - u NOK jde o vliv ceny ropy, u GBP zase o výrazný deficit běžného účtu.

Zaměříme-li se na eurodolar, vývoj opčního trhu naznačuje konsolidaci. Vycházíme ze spreadu měsíční implikované volatility EURUSD a měsíční realizované volatility, který se propadl do záporu. Ten samý vývoj pozorujeme u amerického dolaru proti japonskému jenu.

Co nás tedy může čekat během příštích dní? Na jedné straně stojí faktory podporující pokles volatility devizových trhů, kde prim hrají dodávky peněžní prostředků, ať už z monetární, tak i fiskální strany. Na druhé zase nízká likvidita samotného devizového trhu, který se potýká s mnoha operačními omezeními, včetně uzavření některých finančních center.

Hloubka FX trhu se sice v poslední době zlepšila, stále se však podle banky JPMorgan nachází pod 40% úrovní období před vypuknutím koronavirové pandemie. To by spolu s blížícím se koncem měsíce a zároveň kvartálu (bývá doba vyšší poptávky po dolarech, kdy banky a fondy - nejen z regulatorních důvodů - upravují bilance a portfolia) mohlo způsobit výraznější výkyvy s tím, jak účastníci trhu budou vypořádávat větší objemy. „Morgané“ v tomto směru staví na posledním vyjádření Global Foreign Exchange Committee, která vzhledem k načasování varuje před nadprůměrně velkými ordery v prostředí nízké volatility, za nímž stojí zmiňovaná operační omezení. Takový scénář by mohl vést k dalšímu odrazu volatility světových devizových trhů, a to především v první polovině týdne.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1093 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,69 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0931 do 1,1021 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,34 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 27,07 až 27,52 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 24,62 až 25,12 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.