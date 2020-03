V Temelíně plánovaně vyvezli z reaktoru jaderné palivo a připravují se na kontrolu reaktoru

Přibližně půl hodiny trvá vyvezení jednoho palivového souboru z reaktoru. Za tu dobu urazí dálkově ovládaný zavážecí stroj mezi reaktorem a vedlejším bazénem pro skladování pouze několik metrů. Tříčlenná obsluha přitom pomocí speciální kamery sleduje každý centimetr pohybu. Vše se děje pod vodou, která palivo chladí a odstíní i radioaktivní záření.

Jsme v první čtvrtině plánované odstávky. Po vyvezení paliva nás bude čekat kontrola vnitřního povrchu tlakové nádoby reaktoru. Souběžně s tím kontrolujeme bezpečnostní systémy a turbínu, uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Zpět do reaktoru se vrátí 121 palivových souborů a ty budou doplněny 42 novými soubory. Každý palivový soubor má v reaktoru přesně stanovené místo podle složitých fyzikálních výpočtů. Důvodem je rovnoměrné rozložení výkonu reaktoru.

Palivové soubory, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně deset let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté jsou ve speciálních kontejnerech převezeny do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v provozu v areálu elektrárny. Tady mohou být umístěny až 60 let.

Ve čtyřech kontejnerech je tak umístěno palivo, ze kterého vznikla elektřina pro roční spotřebu pětiny České republiky. Přitom kontejnery jsou umístěny na ploše odpovídající většímu obývacímu pokoji, doplňuje Jan Kruml.

Aktuálně jsou v provozu čtyři z šesti komerčních jaderných bloků v České republice. Dohromady kryjí přibližně třetinu české spotřeby. V plánované odstávce pro výměnu paliva se nachází třetí blok v Dukovanech a ze stejného důvodu energetici 13. března odstavili i první temelínský výrobní blok.

V Dukovanech i Temelíně se do prací promítají rozsáhlá opatření proti šíření koronaviru. V Temelíně se kromě výměny paliva soustředíme na kontroly a činnosti důležité pro další bezpečný provoz. Zatím je úspěšně zvládáme, řekl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

První preventivní opatření přijal ČEZ už na přelomu února a března a postupně je doplňuje a rozšiřuje. Konkrétně uzavřel infocentra, posílil hygienu, osobní schůzky nahradil skypovými konferencemi, upravil provoz jídelen a bufetů, pravidelně desinfikuje autobusy pro návoz zaměstnanců nebo všem zaměstnancům kontroluje u vstupu do elektrárny tělesnou teplotu. Pro provoz klíčoví zaměstnanci pracují v upraveném směnovém režimu. Místo původních šesti směn se nově střídají čtyři směny. Dvě směny zůstávají doma jako záloha.