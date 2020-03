Americký kongres dnes schválí obří fiskální balík (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech dnes budou zveřejněny únorové osobní příjmy a výdaje Američanů. Ty ještě přinesou příznivý obrázek. S tím se již ale u březnových dat můžeme rozloučit. Francouzskou spotřebitelskou důvěru čeká volný pád. Americký kongres dnes zřejmě schválí obří fiskální balík v hodnotě více než dvou bilionů dolarů.

Z USA si užijeme jedny z posledních dobrých dat

Únorové osobní příjmy a výdaje Američanů zřejmě ještě vykáží solidní růst. V následujících měsících se ale s takto dobrými daty budeme muset rozloučit. Včera to již naznačila statistika z amerického trhu práce. Počet lidí žádajících o podporu v nezaměstnanosti stoupl na 3,28 milionů lidi. Obvykle se tato data pohybuju v řádu stovek tisíců. Včerejší výsledek je tak nejhorší za celou dobu počítání této statistiky. Je zřejmé, že na americké firmy již dopadly následky pandemie a začaly propouštět. Dopady koronaviru boudou vidět i na březnové francouzské spotřebitelské důvěře. Čekáme u ní pád o téměř 20 bodů.

Americký kongres bude dnes schvalovat balíček na podporu ekonomiky v hodnotě 2,2 bln. USD. Návrh by měl projít bez problémů. Poté by ho měl urychleně podepsat Donald Trump.

V regionu žádná zajímavá data zveřejněna nebudou. Koruna tak bude vstřebávat včerejší rozhodnutí centrální banky. Jiří Rusnok v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že ČNB má stanovenou úroveň kurzu, při které by zahájila intervence. Koruně se tak testovat trpělivost ČNB a jít na příliš slabé úrovně zřejmě chtít nebude.

ČNB snížila sazby, tento krok může zopakovat

Česká národní banka včera snížila úrokové sazby o dalších 75 bazických bodů. Klíčová sazba se tak nyní nachází na rovném 1 %. Vedle repo sazby ČNB snížila lombardní sazbu na 2,00 %, diskontní sazbu na 0,05 %. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Sazbu proticyklické bankovní rezervy centrální banka snížila na 1 % a je připravena ji dále uvolnit. Možnost provádět kvantitativní uvolňování by podle slov viceguvernéra T. Nidetzkého umožnila rozšířit okruh protistran i rozsah nástrojů, které může ČNB nakupovat. Nově by tak mohla dodávat likviditu nejen bankám ale i například pojišťovnám či penzijním fondům. Česká ekonomika podle jeho vyjádření setrvá po zbytek roku v silné recesi.

Vzhledem k horšícím se ekonomickým podmínkám v zahraniční i domácí ekonomice včerejší snížení úrokových sazeb podle našeho názoru nemusí být poslední. Naším hlavním scénářem je, že centrální banka do svého dalšího řádného zasedání, které je naplánováno na 7. května, pravděpodobně sníží úrokové sazby o dalších 50 bazických bodů. K takovémuto kroku může přistoupit i na jakémkoli mimořádném zasedání. Program kvantitativního uvolňování ČNB podle našeho názoru využije spíše jako nástroj stabilizace finančního trhu. K tomu by mohla sáhnout, pokud by investoři z důvodu rizikové averze začali masivně vyprodávat české dluhopisy a jejich ceny by výrazně klesaly. Dalším důvodem by mohlo být razantní prohloubení deficitu státního rozpočtu ze současných již schválených 200 mld. CZK. Pro úvahy o devizových intervencích je podle našeho názoru klíčová úroveň 28 CZK/EUR. V rozhovoru pro Český rozhlas Jiří Rusnok včera uvedl, že hladina při které by centrální banka intervenovala, je již stanoveno. To vypovídá o připravenosti ČNB tento nástroj použít.

Koruna od centrální banky zřejmě čekala razantnější opatření nebo alespoň ostřejší holubičí rétoriku. V návaznosti na zasedání posílila o 0,8 % a dostala se na úroveň 27,24 CZK/EUR. Dnes ráno již otevírá pod úrovní 27,20 CZK/EUR. Včera posiloval i polský zlotý, který si připsal 0,5 % a posunul se na 4,549 PLN/EUR. Z regionálních měn tak oslaboval pouze maďarský forint, který ztratil 0,8 % (na 355,6 HUF/EUR).

Evropská centrální banka včera oznámila, že ruší limit pro nákup dluhopisů. Ten byl stanoven na úrovni 750 mld. EUR do konce letošního roku. Zároveň zrušila i limit pro nákup dluhopisů jednotlivých zemí. Doposud mohla držet pouze třetinu z celkového dluhu dané země.

Společná evropská měna včera posílila o 1,5 % a posunula se na úroveň 1,106 USD/EUR.