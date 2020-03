Jaderné elektrárny už zavedly dvě desítky opatření

Od všeobecně známé všudypřítomné dezinfekce, práce z domova a maximálního využívání digitální komunikace, přes měření teploty, dezinfekci speciálních autobusů až po roušky na reaktorovém sále i v celém areálu elektrárny a vytvoření zálohy klíčových pracovníků. Tak vypadají ochranná opatření na jaderných elektrárnách - klíčových prvcích kritické infrastruktury v jižních Čechách a na Vysočině.

Jsme si vědomi toho, že dodáváme elektřinu nejen pro domácnosti a firmy, ale hlavně pro nemocnice a záchranáře. Takže děláme maximum pro to, abychom zajistili bezpečný a spolehlivý provoz, vysvětluje člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

I v souvislosti s významem jaderných elektráren dnes Temelín kontrolovala přímo Krajská hygienická stanice.

Postupujeme v souladu s připravenými plány. A samozřejmě, nejcitlivější a nejvýznamnější jsou pro nás nemocnice a zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a následně právě kritická infrastruktura státu. Na tyto prvky dáváme v dobrém slova smyslu co největší pozor, koordinujeme, radíme, doplňuje ředitelka jihočeské Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Obě jaderné elektrárny se podle managementu nachází ve druhém ze šesti stupňů krizového plánu pro tento případ. Zpřísnit opatření dokáží v řádu několika hodin, mimo jiné jsou připravené úplně izolovat klíčové pracovníky. Ti by žili ve vybraných zařízeních v okolí, odděleni od rodin a vnějšího prostředí. Znovu by také přeorganizovaly práce na probíhajících odstávkách. K případným novým opatřením by přistoupily právě po vzájemné koordinaci s úřady a hygieniky.