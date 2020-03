Powell (Fed): Pořád máme dost munice pro pomoc ekonomice a budeme se snažit si tento stav udržet

Šéf amerického Fedu Jerome Powell dnes naznačil, že centrální banka hodlá do budoucna činit takové kroky, aby měl stále dost munice pro boj s ekonomickým zpomalením. Centrální banka má stále prostor pro podporu ekonomiky . Podle Powella je centrální banky připravena zasáhnout operativně podle potřeby a dodat potřebné zdroje do oblastí, ve kterých budou chybět či nebudou dostatečné. Fed v předchozích dvou týdnech učinil poměrně rázná podpůrná opatření Powell nechtěl nijak komentovat skutečnost, že prezident Trump tlačí na rychlý restart ekonomiky s cílem uvolnit její sevření už do dubnových Velikonoc. Powell pouze poznamenal, že centrální bankéři nejsou experty na pandemie a proto se budou v tomto ohledu řídit především doporučeními povolaných odborníků.