El-Erian: Příležitosti jsou, ale pro ty, kdo na to mají žaludek

Prudký propad akciového trhu v USA za poslední měsíc vytvořil příležitosti pro ty z investorů, kteří dokážou zvládat riziko, domnívá se ekonom Mohamed El-Erian. Většině investorů by ale radil opatrnost.

Investoři do firemních akcií, kteří jsou tolerantní vůči riziku, by měli hledat takové firmy, jejichž byznys bude v pokrizovém světě profitovat. Pokud mají zdravé rozvahy, neměl by je šok z pandemie koronaviru ochromit. Naopak z toho vzejdou „skutečně silní“.

„Proto se snažím říci, že i teď, ještě než se to obrátí, tu jsou oblasti s dlouhodobou hodnotou. Musíte mít ale neskutečnou schopnost snášet volatilitu,“ uvedl také podle CNBC bývalý generální ředitel investičního gigantu PIMCO.

El-Erian tento měsíc správně předpověděl, že propad trhu způsobený koronavirem zavede akcie na medvědí trh, který se definuje jako 20% propad z nejnovějších maxim. Kromě toho uvedl, že akcie v USA spadnou až o 30 %. To se také stále, index Dow Jones ztratil k pátečnímu datu více než 35 % z únorových historických rekordů. Americkému indexu S&P 500 trvalo jenom 22 dní, aby poklesl z rekordního maxima o 30 %, čímž vytvořil nový historický rekord.

V úterý pak Wall Street odevzdala veškeré zisky za dobu úřadování prezidenta USA Donalda Trumpa. „Tím klesají i šance na jeho znovuzvolení a i toho se trhy obávají," komentoval to v pondělí večer makléř Patria Finance František Kronus.

"Bezpečné" akciové tipy začíná v oblasti Asie a Tichomoří pozorovat švýcarská Credit Suisse. Ta si všímá i toho, že trhy nemají rády neznámé nemoci. Známé choroby, i když třeba s větší mírou úmrtnosti, napáchají podle ní nakonec na trzích méně škody.

„Onemocnění, o kterých se toho ví více, jako je sezónní chřipka H1N1, mají mnohem menší dopad na trhy, ačkoli nakažlivost a celková úmrtnost je větší,“ konstatovali podle CNBC analytici banky Will Stephens, Elita Lai a Dave Yin.

A její akciové „bezpečné přístavy“? Pokud více trhů přeřadí do režimu „risk-off“, dává Credit Suisse v Asii přednost akciím s vysokou dividendou a nízkým obratem, nebo čínským hodnotovým akciím třídy A s nízkou volatilitou.

V Japonsku to jsou maloobchodní gigant Seven & I Holdings, výrobce alkoholických nápojů Asahi Group a společnost pro správu zabezpečení Secom. V Austrálii by si Credit Suisse vybrala těžaře vzácných kovů Newcrest Mining a telekomunikac Spark New Zealand a na ostatních asijských trzích by to byly HDFC Bank listovaná v Indii, Maybank listovaná v Malajsii, China Merchants Bank listovaná v Číně, farmaceutická Jiangsu Hengrui Medicine listovaná také v Číně a energetika Power Assets listovaná v Hongkongu.

Zdroj: CNBC