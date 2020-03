Nahradí vám stát škodu způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru?

Ten, komu vznikne nárok na náhradu škody, jej musí nejprve uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení. O tom, kdo je tímto orgánem, není úplná shoda. Nejčastěji se zmiňuje ministerstvo vnitra a vláda. Pokud se tato otázka do doby uplatňování škod nevyjasní, lze doporučit pro jistotu uplatnit nárok u obou orgánů. V žádosti o náhradu musí být škoda vyčíslena, odůvodněna a podložena. Tento krok je nutné učinit do 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 5 let od jejího vzniku, jinak nárok na náhradu škody zaniká.

V případě, že příslušný orgán krizového řízení odmítne náhradu škody vyplatit, nezbude poškozeným než se se svým nárokem obrátit na soud. V souvislosti s tím je nutné upozornit, že vedle výše uvedené lhůty pro uplatnění nároku u orgánu krizového řízení může být podstatná ještě otázka promlčení. Aplikuje se zde obecná tříletá promlčecí lhůta, která začne běžet od okamžiku, kdy byl nárok uplatněn u orgánu krizového řízení. Krizový zákon přitom (na rozdíl např. od zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) neobsahuje ustanovení o přerušení promlčecí doby. Promlčecí lhůta tedy uplyne po třech letech od uplatnění nároku u orgánu krizového řízení. To může být podstatné, pokud by příslušný orgán byl zahlcen nároky na odškodnění a nestíhal by je vyřizovat ani během tří let od uplatnění. Potom by bylo nutné nárok žalovat u soudu ještě před tím, než by o něm orgán krizového řízení rozhodl. V opačném případě by došlo k jeho promlčení.