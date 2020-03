České banky byly loni nejziskovější v historii, i kvůli pasivitě klientů. Letos jim zisk podváže koronavirus, menší banky ohrozí až existenčně

Jenže banky pro to důvod mají. Vlastně důvody. Tím prvním je intervenční režim samotné České národní banky z let 2013 až 2017. Během něj centrální banka vytvářela nové koruny , za které do svého pomyslného sejfu nakupovala eura . Tím korunu uměle oslabovala. Celkově takto vytvořila více než dva tisíce miliard nových korun . Tyto koruny nikam nezmizely. Dnes způsobují to, že banky, které ty koruny od České národní banky inkasovaly, mají ještě větší přebytek české měny než před intervencí . Nemají tedy příliš potřebu předhánět se ve vzájemném konkurenčním boji o další peníze, o další koruny běžných střadatelů. Jinými slovy, nic je moc nemotivuje, aby na vkladech zvyšovaly úroky a aby tak vklady činily atraktivnější.