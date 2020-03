Roman Koděra: Současná situace má mnoho společného s rokem 2008

Dá se přirovnat současná situace na trzích k finanční krizi v roce 2008? Jaký zásah dostala pražská burza? A vyplatí se investovat do zlata? I na to odpovídal ve webináři 18. března makléř Patria Finance Roman Koděra, který během svého působení již zažil splasknutí dotcom bubliny, druhou válku v zálivu a samozřejmě i finanční krizi roku 2008.

Jak vypadá aktuální šok vyvolaný rozšiřující se nákazou koronaviru v porovnání s finanční krizí roku 2008?

Je zajímavé, že hodně věcí v současném vývoji se shoduje s rokem 2008. Také to začalo v březnu, kdy investiční banka Bear Sterns dostala injekci od Fedu s podmínkou, že ji jiná banka převezme. Hlavní událostí pak byl následný pád Lehman Brothers na podzim.

Díky nižší volatilitě v porovnání s předchozími dny povyskočil americký akciový index S&P 500 celkově o 7 % v pěti po sobě jdoucích obchodních seancí od 28. října (kdy rostl o 10,8 %). Po těchto 5 dnech následně ztratil během dalších 2 dnů 14,6 %. To ale nebylo vše a dva dny na to zaznamenal tento index další pád, v součtu do 20. listopadu o 12,4 %. Toho dne VIX, ukazatel strachu, zaznamenal historické maximum 80,9 bodů a index S&P 500 uzavíral na hodnotě 752 bodů, nejnižší hodnotě toho roku. Zde trh začal věřit, že šlo o pomyslné dno a index opět začal růst. Do konce roku přidal index S&P 500 20 %. Po novém roce však přišla další vlna nejistoty a index sklouznul na ďábelských 666 bodů.

Velkým rozdílem oproti krizi před 12 lety je, že tenkrát bylo mnohem méně účastníků. Pokud se obchodovaly podobné objemy, tak zdaleka ne s tolika instrumenty, na tolika burzách, v takovém měřítku a takovém čase.

To, co se dělo v roce 2008, trvalo 19 obchodních seancí od prvního poklesu o více jak 5 %, což bylo tenkrát něčím výjimečným a považovalo se to za krach. Hodnota indexu VIX se dostala na 75 bodů. To v aktuálním vývoji trvalo jen 3 obchodní seance, než tento index dosáhl stejné hodnoty 75 bodů. Zde je vidět rapidní zkrácení reakční doby.

To, co jsme viděli v posledních dnech, kdy krátkodobé nárůstky mají rychlý efekt a následně přijde opět výprodej, je podobné přelomu listopadu. Tehdy krátkodobé přírůstky vystřídal výplach o 15 % a později i další propad o 12,4 %.

Po minulém pátku 13., který se zdál jako šťastný a kdy akcie rostly, se následně trh v pondělí propadl. Dříve neutrální Fed, který hlásil, že zasáhne, až když to bude opravdu potřeba, najednou rychle snížil sazby. Investoři se začali bát toho, že Fed něco přehlédl, a začali rychle vyprodávat.

Pokud bychom diskontovali 2 711 bodů z pátku 13., dostali bychom 2 028 bodů. Tato hodnota může představovat pro investory pomyslné vodítko. Nicméně je třeba si uvědomit, že situace dnes a před 12 lety se v mnohém liší.

Může pomoci Warren Buffett?

Během poklesů v roce 2008 koupil Buffett banky, které vyklesaly až na hodnotu 1 dolaru za akcii. V loňském roce příliš neinvestoval a jeho trpělivost se nyní vyplácí. Po velkých poklesech bude nyní možná i Warren Buffett něco přikupovat. K dispozici má jeho firma Berkshire Hathaway 130 miliard dolarů.

Jaký bude dopad na ekonomiku?

Čínská ekonomika je hlavně výrobní. Pokud výrobu pozastavíte, je to problém, ale jakmile ji opět spustíte, můžete zase začít prodávat. Evropa a USA mají jiný problém - byť jsme hodně výrobní, máme velký podíl služeb. Kvůli karanténním opatřením se roztrhl řetěz mezi nabídkou a poptávkou a nyní bude velice důležité, za jak dlouho bude možné vše propojit, aby ekonomika začala opět fungovat.

Ministr financí USA Mnuchin se vyjádřil, že pokud se USA nepodaří stabilizovat systém, tak se může z historicky nízké nezaměstnanosti dostat až na 20 %. Vláda i centrální banka si jsou tohoto problému vědomi. Navíc máme volební rok a o to více budou reagovat. V krizi roku 2008 si centrální banky a vlády udržovaly nezávislost. Dnes již jednají koordinovaně a mnohem rychleji.

Proč je dopad na pražskou burzu tak mohutný? A jak vnímáte její současné valuace?

V roce 2008 byly na pražské burze ještě slušné objemy, od té doby se snižovaly a v roce 2019 byly nejnižší. Velká část zahraničních investorů pražskou burzu opouští a noví velcí nepřicházejí. Domácí burza je navíc zastoupena firmami, které kopírují vývoj ekonomiky.

Ceny se dostaly na velmi zajímavé úrovně, ale nelze říci, že teď je ta nejlepší doba na nákup. Jde o dobrou dobu pro dlouhodobého investora, který je připraven na pravidelné nákupy. Nelze tak už ale říci, pokud máte představu, že dnes koupíte a za týden budete z investice venku. Roky 2017 a 2018 byly nejméně volatilní – nyní jsme se dostali z jednoho extrému do druhého. Pražská burza se nyní blíží období krize, ale ještě může dále umazávat.

A co zlato?

Zlato jako uchovatel hodnoty fungovalo v časech dobrých i zlých. Zažili jsme prudký nárůst zlata a následně i prudký pokles v závislosti na zvyšování úrokových sazeb. Zlata by měl mít investor ve svém celkovém portfoliu majetku asi 5 – 10 %. Funguje jako určitá pojistka – nikdy nevíte, co se bude dít. V situaci, ve které dnes jsme, dává smysl. Prodeje zlata, které jsme nyní také viděli, si můžeme vysvětlit dvěma důvody. Zaprvé šlo o získání hotovosti a zadruhé jeho prodeje umožnily získání prostředků k přechodu do akciového trhu, který po pádu začal nabízet nečekané možnosti.

Jak to vypadá s ETF?

ETF jsou nyní postavená jinak než dřív. Dříve byli jejich majiteli manažeři investiční fondů, kteří byli i aktivní, co se týče chodu firem, a bavili se s vedoucími těchto firem. Nyní pasivně sledují daný koš akcií. Když rostla, nikomu nevadilo, že si investoři kupují celý koš. Nyní, když se koše prodávají, prodává se vše jako celek. Výprodeje se tak týkají i kvalitních akcií, které by stálo za to si nechat. U takových akcií se pak vyplatí si je držet v hledáčku.