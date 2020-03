Podpora ekonomik prohrává souboj se zákeřným virem

Na zámořských indexech jsme se dnes dostali na úrovně z prosince roku 2018. Ekonomický dopad koronavirové pandemie tak na trzích přemohl masivní podporu vlád i centrálních bank. Index S&P 500 dnes opět zažil jeden z těch dní, kdy propad o více než 7 % znamenal pozastavení obchodování na 15 minut, dalšímu poklesu to ale nezabránilo. K dalšímu pozastavení by pro zajímavost došlo, pokud by na indexu svítilo -13 %, k tomu ale nedošlo. Dow Jones Industrial Average dnes smazal veškerý zisk, který zaznamenal díky podpůrné politici za dobu působení prezidenta Donalda Trumpa . Investoři prostě očekávají, že vláda bude více utrácet, aby zamezila negativním vlivům viru.Šíření koronaviru z globálního pohledu se nezastavuje, takže se nedá očekávat ani konec uzavírání společností. Vlády s tímto bojují (nebo jsou připraveny bojovat) masivními fiskálními stimuly. Chybějící vůle k udržitelnému růstu akciových trhů ukazuje, že se stále ještě nenacházíme v kulminačním bodě virové nákazy. Plánovaný stimul Spojených států by mohl dosáhnout úrovně 1,2 bilionu dolarů a měl by tak potlačit nejhorší dopad krize, která již teď vypadá, že strhne mnoho světových ekonomik do recese . Mezitím FED představil další krizová opatření na stabilizaci finančních trhů.Po tiskové konferenci se zámořské indexy držely přibližně 10 % v záporných hodnotách, na konci obchodní seance ale převládly tlaky shortujích spekulantů, kteří nechtěli mít svoje pozice otevřené přes noc . Zavírání Shortových pozic tak v závěru vytáhlo indexy do hladin v blízkosti -5 %.