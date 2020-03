J. Rusnok o dopadech koronaviru na ekonomiku

Rozhovor s J. Rusnokem, guvernérem ČNB

(ČT 24 17. 3. 2020, pořad Studio ČT 24)

Daniel TAKÁČ, moderátor

Komentáře k aktuálnímu rozhodnutí Vlády ČR, k omezení pohybu osob v ČR, k dopadu na českou ekonomiku, k dopadu na firmy, které nemohou vyrábět, protože třeba nemají dodávky, nebo nemohou přijít zaměstnanci, protože jsou v karanténě. Řada lidí může mít problémy například se splácením svých úvěrů, hypoték, o tom už jsme mluvili ve Studiu ČT24 a vyvstalo tady několikero otázek, mimo jiné z debaty s představiteli bankovního sektoru, které by mohli mířit na centrální banku, na Českou národní banku. Guvernér České národní banky, Jiří Rusnok, teď s námi ve Studiu ČT24. Dobrý den pane Guvernére, děkuji, že jste přišel.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Dobrý večer. Děkuji za pozvání

Daniel TAKÁČ, moderátor

Vy jste rozhodli o snížení základní úrokové sazby, ještě nedávno snižování této sazby nebylo příliš účinným nástrojem na boj s bezprostředními, ekonomickými dopady šíření koronaviru, jak jste o tom mluvil. Tak co se do včerejška změnilo, že už to nástroj je?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Změnilo se to, že dneska, byť se to zdá být strašně krátká doba mezi těmi dvěma konstatováními, ale po těch několika málo dnech je ta situace tak dynamická a bohužel se vyvíjí jednoznačně negativním směrem. Dneska už s pravděpodobností vysokou víme, že to nebude trvat týden ani dva, že důsledky a různá omezení tady budou s námi možná mnoho týdnů, možná nějaký měsíc a to už je zřejmé, že jakýmkoli rozhodnutím, kterým snížíme, nebo zjemníme měnově politické podmínky, uvolníme je, abych byl přesný, tak se nemůžeme splést. Samozřejmě můžeme se splést o kolik a my jsme taky řekli, že je to první krok, že to je to, co teď víme, že když uděláme, tak je to správně ve správném směru a samozřejmě postupně budeme tu situaci dál vyhodnocovat a už vlastně příští týden ve čtvrtek máme pravidelné měnové zasedání a nedá se vyloučit, že nebudeme pokračovat podobným směrem.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pakliže, bystě měli takto rozhodnout, jaké parametry české ekonomiky by proto museli mluvit. Co by se za těch pár dní muselo stát, abyste k takovému rozhodnutí přistoupili?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

My na denní bázi aktualizujeme různé scénáře budoucího vývoje, protože my vždy svými rozhodnutími v měnové politice cílíme na nějaký horizont rok, rok a půl dopředu. Samozřejmě, dneska je to strašně ošemetné, strašně složité cokoli odhadovat. Proto kolegové připravují různé scénáře, s různou mírou negativních dopadů a uvidíme, k jakému scénáři se za těch deset dnů to bude více podobat, je v tom samozřejmě hodně nějaké nejistoty, kterou do toho vkládá ten vývoj a my musíme používat trochu i nějakou intuici. Čili, já vám neřeknu žádný exaktní indikátor toho o kolik, protože dneska nevíme, dneska sbíráme spíše nahodilá data a vidíme, že například dnes zprávy, že velké evropské automobilky odstavují své provozy, čili, já myslím, že dneska už nikdo nepochybuje o tom, že se nebude jednat o nějaký nulový růst, ale bude se jednat o pokles ekonomiky. V tuto chvíli není seriózní říci o kolik, protože to nejsme schopni odhadnout.

Daniel TAKÁČ, moderátor

To jste mne trochu předběhl, s těmi evropskými automobilkami, tam jsem ostatně chtěl zamířit. To je zásadní, lidově řečeno, zásek do ekonomiky, když takto významný výrobce nebude dva týdny, pokud se nemýlím dva týdny, vyrábět?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Určitě to je významný zásah, samozřejmě je otázka, kolik bude vyrábět mimo tu plnou odstávku, protože dovedu si představit, že už dnes to nejede na plno a může se to samozřejmě stát i po té odstávce, také nevíme, jestli ta odstávka skutečně po dvou týdnech skončí, čili, minimálně to signalizuje obrovské problémy, které jsou v těch dodavatelských řetězcích, samozřejmě nejprve tedy se zdravím těch zaměstnaneckých osádek, takže ano, to jsou velké problémy.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Zpátky k úrokům. Je to zlevnění peněz, samozřejmě, ale vy opakovaně mluvíte, a nejenom vy, opakovaně mluvíte o tom, že banky mají peníz dost. Je tedy potřeba, peníze zlevňovat? Vím, že to není jediné opatření, se kterým jste přišli, je potřeba peníze zlevňovat? Nemůžou je banky tak jako tak levně poskytovat?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

My chceme přispět k tomu. My samozřejmě nemáme všechno v rukou, z daleka a máte pravdu, že ta tzv. transmise, to znamená, ten dopad do reálné ekonomiky, na podniky, na domácnosti, se děje přes komerční banky, ale my jím tímto vytváříme prostor. Obvykle např. úvěry podnikatelské, zejména provozní se odvíjí přímo od těch našich sazeb, myslím, sazby těch úvěrů, trošku jinak tomu bývá u hypoték, takže tam k určité úlevě by mohlo poměrně brzy dojít, ale on je to spíš signalizační efekt a spíš to opravdu cílí do toho budoucna, kdy my víme, že ta ekonomika bude potřebovat různé podpory, aby se pomalu z toho dna, na které klesne a které ještě nevíme úplně, jak je hluboko, se zvedala, takže to není opravdu teď akutní opatření na řešení té momentální, řekněme záplavové situace.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Signál, jsme připraveni, bankám pomáhat, když budou potřebovat, tak to máme číst?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

To rozhodně, a to jsou ta další opatření, která jsme schválili, např. my jsme znovu nastavili vyšší frekvenci možností získat od nás likviditu za standardní úrokovou sazbu, za tu naší základní repo sazbu, pro banky, kdyby jakkoli cítili nějaký nedostatek likvidity. My jsme taky řekli, že nebudeme dále zvyšovat tu proticyklickou kapitálovou rezervu, čili jsme vlastně odvolali to její poslední avizované zvýšení, které mělo začít platit od července, taky jsme řekli, že uděláme takové kroky v dohledu, které nebudou bankám bránit v tom, aby byly tolerantní s tím posečkáním, odložením splátek úvěru, takže to je celý balík opatření.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pořád platí, že všechny banky v této republice jsou na tuto situaci připraveny?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Ano, pořád platí. My nevidíme zatím žádné signály, že by banky, byť některé, hlásily nějaké akutní problémy s likviditou. V tomto směru určitě ty banky mají vybavení, kapitálové i likviditní velmi solidní, ale samozřejmě při té dynamice té situace se ty věci časem mohou změnit a na to jsme také připraveni, to jsme také deklarovali.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Už jsem tady zmínil některé ty otázky vyplívající směrem k Vám ve vztahu k hypotékám, mluvil jsem tady s reprezentanty Hypotéční banky, i ve vztahu k hypotékám, je centrální banka připravena komerčním bankám trochu rozvolnit, uvolnit ruce, aby ony mohli být vstřícnější ke svým klientům?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Ano, jednáme s nimi o tom, dneska byla nějaká jednání prostřednictvím České bankovní asociace. Prosím Vás, nikdo nemůže z banky, jako ze soukromého správce cizích peněz, sejmout tu primární odpovědnost za to, jak s těmi penězi zachází. To platí obecně. A samozřejmě, to o čem jsem mluvil, to znamená například aby, klasifikace těch úvěrů jenom protože bude teď mimořádné odložení splátek, pokud ho banky přijmou, v konkrétních případech, nebyla pro ně příliš přísná, aby nemusely vytvářet nějaké dramaticky velké opravné položky, tak samozřejmě k takovým krokům jsme připraveni, to ta současná regulace, legislativa umožňuje a my využijeme v rámci možností maximálně ten prostor, který nám to dává.

Daniel TAKÁČ, moderátor

To budou plošné kroky, nebo konkrétní po jednotlivých bankách.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Ono se to dá dost těžko udělat plošně, protože každý ten úvěr je jiný, každá ta situace je jiná, také by ti klienti měli být ti, kteří to skutečně potřebují, protože řada klientů, zaplať pánbů, to potřebovat nebude, protože jsou doma na home office, nebo jejich zaměstnání ve státní správě nebo někde jinde není nijak ohroženo, takže to budou spíše individuální kroky, ale vytvoří se v dohodě s bankami pro to nějaký rámec.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Poslední věc. Role vlády. Musí vláda být připravena dávat přímé peníze, nebo vyčlenit peníze pro pomoc bankám, podnikům, vlastně jakémukoli sektoru ekonomiky? Přímé peníze, které bude vláda nějakým způsobem do těchto sektorů dávat?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Já doufám, že bankám nebude potřeba vyčleňovat žádné zvláštní peníze, kromě snad nějakých případů, že by vláda chtěla nést nějaké garance za podnikatelské půjčky, ale to ještě nemusí být přímé peníze, které by se musely vydat. Jinak samozřejmě není nikdo jiný, než vláda, kdo v takové situaci může podržet, alespoň částečně chod té ekonomiky, pokud v některých sektorech, u některých podniků totálně dojde k nějakému kolapsu z důvodu různých zdravotních, nebo logistických atd. Rozhodně to musí být vláda.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Jak hodně si může vláda dovolit, se zadlužit, ve vztahu k evropským pravidlům atd. aby neklesl rating České republiky?

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Já myslím, že my jsme skutečně v tomto směru ve velmi komfortní situaci, že ten prostor na to zadlužení touto mimořádnou, nečekanou, externí událostí, šokem, je naprosto ospravedlnitelné a nevěřím, že by nás za to někdo popotahoval. Víte, ta standardní pravidla o přiměřenosti dluhu, ty procedury nadměrného zadlužení, podle mě už všechny jsou dneska jenom na papíře, protože naprostá většina jiných zemí na tom bude ještě mnohem hůř, takže z tohoto titulu bych neočekával žádnou komplikaci a bude to spíš o nějaké politické odvaze domácí a také o nějakém domácím politickém rozumu.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane Guvernére, děkuji, že jste si udělal čas na Studio ČT24. Na shledanou.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB

Já děkuji za pozvání.