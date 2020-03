Moneta stopla dividendy a zadrží zisk - zpráva negativní, ale srozumitelná

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Moneta včera oznámila, že se rozhodla pozastavit svou dividendovou politiku a zadržet čistý zisk za rok 2019. Důvodem je vysoce nepředvídatelná situace způsobená pandemií koronaviru a její dopad na českou ekonomiku. Management doufá, že pozastavení v dohledné budoucnosti zvrátí, pokud to ekonomická situace a výkonnost banky umožní. Toto rozhodnutí reaguje na vyjádření ČNB , která již dříve uvedla, že očekává, že „banky […] se zdrží výplaty dividend nebo jakýchkoli jiných kroků, které by mohly ohrozit odolnost jednotlivých bank.“Tato zpráva je pro akcionáře negativní, ale na druhou stranu srozumitelná. Rozhodnutí navazuje na slova ČNB ohledně stabilizačních opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru . Moneta v posledních letech agresivně rozšířila své úvěrové portfolio a blíží se k dokončení akvizice společnosti Wüstenrot CZ. Banka ale zároveň plánovala velmi zdravé výplaty akcionářům na základě její dobré kapitalizace a ziskovosti. V současné situaci tak rozhodnutí udělat krok zpět a počkat na celkové dopady koronaviru považujeme za rozumné. Moneta prokázala, že chce kapitál vracet akcionářům (při pohledu na dividendy /výhled, prozatímní dividendy a plánované programy odkupu akcií ), takže se nebojíme, že by docházelo k budování nadbytečného kapitálu, který by nebyl využit poté, co přejde současná krize. České banky jsou velmi dobře kapitalizovány ve srovnání s bankami ve střední a východní Evropě , což je založené na silné ziskovosti a silné tvorbě kapitálu za účelem splnění regulatorních požadavků, které se v poslední době zpřísňovaly. V současné situaci tak tyto kapitálové rezervy poskytují určitý stupeň komfortu, avšak nejistota ohledně ekonomického dopadu způsobeného pandemií v současné době dostává ceny akcií pod silný tlak.Thomas Unger